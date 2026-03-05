Αθλητικά

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ο Ματίας Λεσόρ τέθηκε στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για το ντέρμπι του ΣΕΦ

Ο Αταμάν θα αποφασίσει πια αν θα τον βάλει στη 12άδα του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι
Ο Ματίας Λεσόρ
Ο Ματίας Λεσόρ στην προπόνηση του Παναθηναϊκού (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο μεγάλο ντέρμπι της 30ης αγωνιστική της Euroleague, με τον Ματίας Λεσόρ να είναι πλέον έτοιμος για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Μετά από πάνω από 1 χρόνο μετά τον αρχικό τραυματισμό του, ο Ματίας Λεσόρ τέθηκε ξανά στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ και είναι πια πιθανό να πατήσει και το παρκέ του ΣΕΦ για τον Παναθηναϊκό.

Ο Γάλλος σέντερ έβγαλε και την τελευταία προπόνηση του “τριφυλλιού” χωρίς προβλήματα και η συμμετοχή του στο ντέρμπι της Euroleague θα αποφασιστεί πια από τον προπονητή του, λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
175
166
128
82
63
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo