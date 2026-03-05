Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ο Ματίας Λεσόρ τέθηκε στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για το ντέρμπι του ΣΕΦ

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο μεγάλο ντέρμπι της 30ης αγωνιστική της Euroleague, με τον Ματίας Λεσόρ να είναι πλέον έτοιμος για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Μετά από πάνω από 1 χρόνο μετά τον αρχικό τραυματισμό του, ο Ματίας Λεσόρ τέθηκε ξανά στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ και είναι πια πιθανό να πατήσει και το παρκέ του ΣΕΦ για τον Παναθηναϊκό.

Ο Γάλλος σέντερ έβγαλε και την τελευταία προπόνηση του “τριφυλλιού” χωρίς προβλήματα και η συμμετοχή του στο ντέρμπι της Euroleague θα αποφασιστεί πια από τον προπονητή του, λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα.