Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν sold out για το ντέρμπι των «αιωνίων»

Κατάμεστο θα είναι το «Γ. Καραϊσκάκης» στο ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης»/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Super League και οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν ότι τα εισιτήρια εξαντρλήθηκαν.

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από τη νίκη με τον Αστέρα Τρίπολης για το εξ αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής, ενώ οι πράσινοι ηττήθηκαν από τον ΠΑΟΚ με 1-0 στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

 
 
 
 
 
Και οι δύο ομάδες «καίγονται» για τη νίκη και το ντέρμπι στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» αναμένεται να έχει πλούσιο θέαμα και μεγάλες μάχες.

