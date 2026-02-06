Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν sold out για το ντέρμπι των «αιωνίων»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Super League και οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν ότι τα εισιτήρια εξαντρλήθηκαν.
Ο Ολυμπιακός προέρχεται από τη νίκη με τον Αστέρα Τρίπολης για το εξ αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής, ενώ οι πράσινοι ηττήθηκαν από τον ΠΑΟΚ με 1-0 στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.
Και οι δύο ομάδες «καίγονται» για τη νίκη και το ντέρμπι στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» αναμένεται να έχει πλούσιο θέαμα και μεγάλες μάχες.