Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν sold out για το ντέρμπι των «αιωνίων»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Super League και οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν ότι τα εισιτήρια εξαντρλήθηκαν.

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από τη νίκη με τον Αστέρα Τρίπολης για το εξ αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής, ενώ οι πράσινοι ηττήθηκαν από τον ΠΑΟΚ με 1-0 στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Και οι δύο ομάδες «καίγονται» για τη νίκη και το ντέρμπι στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» αναμένεται να έχει πλούσιο θέαμα και μεγάλες μάχες.