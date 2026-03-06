Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι πράσινοι πήγαν στο ΣΕΦ για πρωινά σουτάκια, αναμονή για Λεσόρ

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (06.03.2026, 21:15, Novasports Prime, Newsit.gr), για την 30ή αγωνιστική της Euroleague και θα προσπαθήσει να πάρει την πρώτη του νίκη κόντρα στους ερυθρόλευκους στη διοργάνωση, μετά από δέκα σερί ήττες.

Όπως είχε προαναγγείλει ο Εργκίν Αταμάν, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής (06.03.2026) στο ΣΕΦ για shootaround. “Αύριο το πρωί θα είμαστε στο ΣΕΦ. Θα είμαστε για shootaround. Φέτος έχουμε κάνει προπόνηση στο δικό μας γήπεδο και μετά ταξιδεύαμε και έτσι κάναμε και σήμερα, όπως σε όλα τα παιχνίδια μας στη Euroleague. Αύριο το πρωί θα είμαστε στο ΣΕΦ και ήταν πολύ ευγενικοί, μας έδωσαν τον χρόνο να προπονηθούμε εκεί“, ανέφερε χθες (05.03.2026) ο Τούρκος προπονητής.

Υπενθυμίζεται πως ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ δεν θα παίξει στο σπουδαίο ντέρμπι, την ώρα που αναμένεται η απόφαση, όσον αφορά τη συμμετοχή του Ματίας Λεσόρ

Σε ότι έχει να κάνει με τον Ρισόν Χολμς, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από ιγμορίτιδα τις προηγούμενες ημέρες, δεν υπάρχει ανησυχία. Ο Αμερικανός σέντερ θα είναι κανονικά στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.