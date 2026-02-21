Αθλητικά

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Στο ίδιο πέταλο οπαδοί των δύο ομάδων και η αστυνομία στη μέση

Μια εικόνα που προκαλεί εντύπωση από το κλειστό του Ηρακλείου
ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
Το Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού φιλοξενεί τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας (21.02.2026, 20:00, Newsit.gr, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡΤ) ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Το ματς είναι sold out με τους οπαδούς των δυο ομάδων να έχουν “εξαφανίσει” τα περίπου 5.500 εισιτήρια τοου ντέρμπι.

Όπως είχε συμβεί στον προημιτελικό του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, αλλά και στον περσινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, έτσι και τώρα, οπαδοί του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού έχουν τοποθετηθεί στην ίδια κερκίδα με έντονη αστυνομική παρουσία ανάμεσά τους.

Nα σημειωθεί ότι δεν επιτρέπεται η παρουσία οπαδών στο γήπεδο με τα διακριτικά τους, καθώς και η οργανωμένη μετακίνηση.

ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
Να αναφέρουμε ότι κάποιοι οπαδοί του Ολυμπιακού βρίσκονται και στην απέναντι εξέδρα.

