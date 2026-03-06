Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Το ερυθρόλευκο promo του ντέρμπι της Euroleague με Eminem, Queen και Εβάν Φουρνιέ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ (21:15, Novasports Prime, Newsit.gr) για την 30ή αγωνιστική της Euroleague, σε ένα ακόμη πολύ μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων».

Το βράδυ της Παρασκευής το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα φορέσει τα… καλά του, με το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός να είναι sold out εδώ και μήνες, από τη στιγμή που βγήκαν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για όλους τους εντός έδρας αγώνες της Euroleague Regular Season.

O Ολυμπιακός θα πάρει θέση στο τζάμπολ ως 3ος με ρεκόρ 18-10 και αγώνα λιγότερο (έχει αναβληθεί ο αγώνας του με τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ από τη 14η αγωνιστική), ενώ ο Παναθηναϊκός ως 10ος και ρεκόρ 16-13.

Ο Ολυμπιακός τρέχει ένα εντυπωσιακό σερί δέκα νικών στη Euroleague κόντρα στον Παναθηναϊκό, ενώ στα τρία φετινά ντέρμπι που έχουν διεξαχθεί έχει το… πάνω χέρι, με δυο νίκες (σε Euroleague και GBL). Ο Παναθηναϊκός όμως επικράτησε εύκολα των Πειραιωτών στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας.

Ανήμερα του ντέρμπι στο ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική της Euroleague, η ΚΑΕ Ολυμπιακός πόσταρε ένα promo video του ντέρμπι, για να… φτιάξει το κλίμα. Σε αυτό ακούγεται το “if you had one chance one opportunity” από το “Lose yourself” του Eminem, για να ακολουθήσει η θρυλική εισαγωγή του “ύμνου’ των Queen “I want it all”.

“Αυτό είναι το σπίτι μας. Αυτή είναι η δική μας ώρα. Σταθείτε στο πλάι μας. Φωνάξτε δυνατά. Πολεμήστε μαζί μας” αναφέρουν οι Πειραιώτες στην ανάρτησή τους, έχοντας βάλει τον Εβάν Φουρνιέ να δώσει το… σύνθημα για τη “μάχη”.