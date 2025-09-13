Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός live για την τρίτη αγωνιστική της Super League

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από δύο νίκες με 2-0 κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης και στον Βόλο στην έναρξη του πρωταθλήματος, ενώ οι Σερραίοι θα ψάξουν το πρώτο θετικό αποτέλεσμα τη φετινή σεζόν, μετά τις δύο ήττες που έχουν, ενάντια σε ΑΕΚ και ΟΦΗ.