Αθλητικά

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός live για την τρίτη αγωνιστική της Super League

Στο «Γ. Καραϊσκάκης» η πρώτη αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής της Super League
Τσικίνιο
Super League
3η αγωνιστική
Ο Τσικίνιο με τη φανέλα του Ολυμπιαού/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από δύο νίκες με 2-0 κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης και στον Βόλο στην έναρξη του πρωταθλήματος, ενώ οι Σερραίοι θα ψάξουν το πρώτο θετικό αποτέλεσμα τη φετινή σεζόν, μετά τις δύο ήττες που έχουν, ενάντια σε ΑΕΚ και ΟΦΗ. 

17:55 | 13.09.2025
Σε πέντε λεπτά ξεκινάει η αναμέτρηση!
17:53 | 13.09.2025
Στο γήπεδο βρίσκεται και ο Βαγγέλης Μαρινάκης για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση.
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο «Γ. Καραϊσκάκης»/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
17:47 | 13.09.2025
Εκτός αποστολής για τον Ολυμπιακό είναι ο Ρόντινει, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση της ομάδας.
Ο Ρόντινει με τον Κοβάσεβιτς/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
17:45 | 13.09.2025

Στον πάγκο για τους φιλοξενούμενους θα είναι οι Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Γεωργιάδης, Ρουμιάντσεφ, Γκιλαουμλερ, Δοϊρανλής, Νανέλι, Σαλβάνος, Μασκανάκης, Σοφιανός και Σαββίδης.

17:45 | 13.09.2025
Η ενδεκάδα του Πανσερραϊκού: Τιναλίνι, Λύρατζη, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Τσαούση, Λιάσο, Ομεονγκά, Φαλέ, Μπανζάκι, Γκριν, Ιβάν.
17:45 | 13.09.2025

Στον πάγκο για τους «ερυθρόλευκους θα είναι οι Πασχαλάκης, Μπρούνο, Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Γκαρθία, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Γιαζίτζι, Ταρέμι, Στρεφέτσα, Μάνσα, Ποντένσε.

17:41 | 13.09.2025
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Καμπελά, Ελ Κααμπί.
17:41 | 13.09.2025

Στο VAR θα είναι ο Χρήστος Βεργέτης, με βοηθό τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

17:40 | 13.09.2025

Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Σπύρος Ζαμπαλάς, με βοηθούς τους Νικολακάκη και Κόλλια. Τέταρτος διαιτητές είναι ο Γιαννούκας.

17:37 | 13.09.2025

Από την άλλη, ο Πανσερραϊκός θα ψάξει το πρώτο του θετικό αποτέλεσμα σε μία δύσκολη έδρα, μετά τα δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα με ΑΕΚ και ΟΦΗ.

17:36 | 13.09.2025

Ο Ολυμπιακός ψάχνει την τρίτη διαδοχική νίκη του στο πρωτάθλήμα, λίγο πριν ξεκινήσει το «ταξίδι» του στο Champions League, κόντρα στην Πάφο. 

17:36 | 13.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός για την 3η αγωνιστική της Super League.

17:33 | 13.09.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo