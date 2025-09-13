Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός live για την τρίτη αγωνιστική της Super League

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από δύο νίκες με 2-0 κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης και στον Βόλο στην έναρξη του πρωταθλήματος, ενώ οι Σερραίοι θα ψάξουν το πρώτο θετικό αποτέλεσμα τη φετινή σεζόν, μετά τις δύο ήττες που έχουν, ενάντια σε ΑΕΚ και ΟΦΗ.
Στον πάγκο για τους φιλοξενούμενους θα είναι οι Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Γεωργιάδης, Ρουμιάντσεφ, Γκιλαουμλερ, Δοϊρανλής, Νανέλι, Σαλβάνος, Μασκανάκης, Σοφιανός και Σαββίδης.
Στον πάγκο για τους «ερυθρόλευκους θα είναι οι Πασχαλάκης, Μπρούνο, Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Γκαρθία, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Γιαζίτζι, Ταρέμι, Στρεφέτσα, Μάνσα, Ποντένσε.
Στο VAR θα είναι ο Χρήστος Βεργέτης, με βοηθό τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Σπύρος Ζαμπαλάς, με βοηθούς τους Νικολακάκη και Κόλλια. Τέταρτος διαιτητές είναι ο Γιαννούκας.
Από την άλλη, ο Πανσερραϊκός θα ψάξει το πρώτο του θετικό αποτέλεσμα σε μία δύσκολη έδρα, μετά τα δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα με ΑΕΚ και ΟΦΗ.
Ο Ολυμπιακός ψάχνει την τρίτη διαδοχική νίκη του στο πρωτάθλήμα, λίγο πριν ξεκινήσει το «ταξίδι» του στο Champions League, κόντρα στην Πάφο.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός για την 3η αγωνιστική της Super League.
