Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός: Ο Ζέλσον Μαρτίνς έγινε αναγκαστική αλλαγή πριν το ημίχρονο για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό στο “Καραϊσκάκης” για την τρίτη αγωνιστική της Super League, με τον Ζέλσον Μαρτίνς να γίνεται αναγκαστική αλλαγή από το πρώτο ημίχρονο του αγώνα για τους Πειραιώτες.

Μόλις στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ζέλσον Μαρτίνς έδειξε να μην μπορεί να συνεχίσει στο Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναγκάστηκε να τον κάνει αλλαγή, περνώντας στο ματς τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πάντως, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός των Πειραιωτών, είχε μία μικρή ενόχληση και όχι κάτι σοβαρά, αλλά προτιμήθηκε να προφυλαχθεί με την αλλαγή του στο ματς.