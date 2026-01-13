Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός – Άρης στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson – Που θα δείτε τις αναμετρήσεις

Τα τέσσερα παιχνίδια των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου με το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και το Παναθηναϊκός – Άρης να ξεχωρίζουν.
Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ και η προσοχή θα στραφεί στο παιχνίδι του «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον Άρη στο ΟΑΚΑ για μία θέση στους «4» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.
Η ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον ΟΦΗ στην «ΟPAP Arena», ενώ ο Λεβαδειακός θα αγωνιστεί ενάντια στην Κηφισιά στη Βοιωτία για να διασταυρωθεί με το νικητή του αγώνα της Νέας Φιλαδέλφειας.
Το πρόγραμμα των προημιτελικών
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου
Λεβαδειακός – Κηφισιά 15:00 (Cosmote Sport 1)
ΑΕΚ – ΟΦΗ 17:00 (Newsit.gr, Cosmote Sport 3)
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 18:30 (Newsit.gr, Cosmote Sport 2)
Παναθηναϊκός – Άρης 20:30 (Newsit.gr, Cosmote Sport 1)