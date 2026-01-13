Συμβαίνει τώρα:
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός – Άρης στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson – Που θα δείτε τις αναμετρήσεις

ΑΕΚ – ΟΦΗ και Λεβαδειακός – Κηφισιά επίσης θα αγωνιστούν για μία θέση στους «4»
Ο Κωνσταντέλιας με τον Ποντένσε σε ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
Ο Κωνσταντέλιας με τον Ποντένσε σε ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Τα τέσσερα παιχνίδια των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου με το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και το Παναθηναϊκός – Άρης να ξεχωρίζουν.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ και η προσοχή θα στραφεί στο παιχνίδι του «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον Άρη στο ΟΑΚΑ για μία θέση στους «4» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον ΟΦΗ στην «ΟPAP Arena», ενώ ο Λεβαδειακός θα αγωνιστεί ενάντια στην Κηφισιά στη Βοιωτία για να διασταυρωθεί με το νικητή του αγώνα της Νέας Φιλαδέλφειας.

Το πρόγραμμα των προημιτελικών

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου

Λεβαδειακός – Κηφισιά 15:00 (Cosmote Sport 1)
ΑΕΚ – ΟΦΗ 17:00 (Newsit.gr, Cosmote Sport 3)
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 18:30 (Newsit.gr, Cosmote Sport 2)
Παναθηναϊκός – Άρης 20:30 (Newsit.gr, Cosmote Sport 1)

