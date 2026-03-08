Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Ντέρμπι κορυφής στο Φάληρο

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ συγκρούονται απόψε (21:00, Cosmote Sport 1, live από το NewsIt.gr) στο κατάμεστο “Γ. Καραϊσκάκης” για την 24η αγωνιστική της Super League.

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα λύσουν τις… διαφορές τους στο Φάληρο, τουλάχιστον μέχρι να τα πουν ξανά στα Play Off για τη διεκδίκηση του τίτλου. Οι δυο ομάδες είναι στους 53 βαθμούς – με την ΑΕΚ να είναι προσωρινά επικεφαλής στη βαθμολογία με 56- κι έρχονται από θετικά σερί μετά τους ευρωπαϊκούς αποκλεισμούς.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετρούν δύο διαδοχικές επιτυχίες, το 2-0 επί του Παναιτωλικού και εσχάτως το 2-1 στις Σέρρες. Οι «ασπρόμαυροι» του Ράζβαν Λουτσέσκου παρομοίως, το 2-0 επί του Αστέρα Τρίπολης και το 4-1 στη Νεάπολη επί της Κηφισιάς μεσοβδόμαδα.

Αξιομνημόνευτο το ότι οι Θεσσαλονικείς έχουν ήδη κερδίσει δύο φορές φέτος τους Πειραιώτες, μια για τη Super League (2-1 με ανατροπή στην Τούμπα) και μια για το Κύπελλο (2-0 στο Φάληρο για τα προημιτελικά).

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίς, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ δεν ανακοίνωσε αποστολή. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν υπολογίζει στον Γιακουμάκη, που τραυματίστηκε στον αστράγαλο και αποχώρησε ως αλλαγή απέναντι στην Κηφισιά. Τάισον και Ντεσπόντοφ είναι διαθέσιμοι, ενώ Μεϊτέ και Κένι παραμένουν αμφίβολοι. Πέλκας και Παβλένκα είναι επίσης νοκ άουτ.

Διαιτητής: Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ (Ισπανία)

Βοηθοί: Ραούλ Καμπανιέρο Μαρτίνεθ, Χουάν Χοσέ Λόπεθ Μιρ (Ισπανία)

4ος Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδία)

VAR: Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιγιανουέβα (Ισπανία), AVAR: Μιγκέλ Άνχελ Αρίας (Ισπανία)