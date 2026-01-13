Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Ολοταχώς για sold out το παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και οι φίλαθλοι τω Πειραιωτών είναι κοντά σε ένα ακόμα sold out τη φετινή σεζόν.

Έχουν απομείνει μόλις 1.500 εισιτήρια για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, το οποίο θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα εξασφαλίσει εισιτήριο για τη φάση των «4» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Οι φίλαθλοι των ερυθρολεύκων που θέλουν να εξασφαλίσουν μία θέση στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τον προημιτελικό θα πρέπει να το κάνουν ηλεκτρονικά από ΕΔΩ.

Να θυμίσουμε ότι η αναμέτρηση είναι νοκ άουτ και αν δεν ολοκληρωθεί με κάποια ομάδα να έχει τη νίκη στο τέλος του ενενηνταλέπτου θα οδηγηθεί στη διαδικασία των πέναλτι.