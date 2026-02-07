Ολυμπιακός: Παρακάμερα με αποθέωση για Μπαρτζώκα στο ΣΕΦ και φόρος τιμής στα θύματα της θύρας 7

Ο Ολυμπιακός ήταν εντυπωσιακός το βράδυ της Παρασκευής (06.02.2026), διαλύοντας τη Βίρτους Μπολόνια στο ΣΕΦ με 109-77 για την 27η αγωνιστική της Euroleague. Μια ημέρα μετά, οι ερυθρόλευκοι δημοσίευσαν την παρακάμερα της συγκεκριμένης αναμέτρησης.

Από την αποθέωση του Γιώργου Μπαρτζώκα, στον φόρο τιμής στα θύματα της θύρας 7 για την συμπλήρωση 45 χρόνων από το τραγικό δυστύχημα και την ευρεία επικράτηση του Ολυμπιακού, που ξεσήκωσε το ΣΕΦ.

A flower in memory of the victims of Gate 7

⁰A rousing welcome from the fans for Giorgos Bartzokas

⁰Sasha Vezenkov honored by Presidents Panayotis and Georgios Angelopoulos as January MVP

⁰A dominant win over Virtus



All captured through the lens of Olympiacos BC… pic.twitter.com/oQEPl5lcXd — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) February 7, 2026

Η παρακάμερα του Ολυμπιακού τα είχε όλα…