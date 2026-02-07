Αθλητικά

Ολυμπιακός: Παρακάμερα με αποθέωση για Μπαρτζώκα στο ΣΕΦ και φόρος τιμής στα θύματα της θύρας 7

Η “ματιά” της ερυθρόλευκης παρακάμερας, από το ματς με την Βίρτους Μπολόνια
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός ήταν εντυπωσιακός το βράδυ της Παρασκευής (06.02.2026), διαλύοντας τη Βίρτους Μπολόνια στο ΣΕΦ με 109-77 για την 27η αγωνιστική της Euroleague. Μια ημέρα μετά, οι ερυθρόλευκοι δημοσίευσαν την παρακάμερα της συγκεκριμένης αναμέτρησης.

Από την αποθέωση του Γιώργου Μπαρτζώκα, στον φόρο τιμής στα θύματα της θύρας 7 για την συμπλήρωση 45 χρόνων από το τραγικό δυστύχημα και την ευρεία επικράτηση του Ολυμπιακού, που ξεσήκωσε το ΣΕΦ.

Η παρακάμερα του Ολυμπιακού τα είχε όλα…

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
133
116
98
90
77
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo