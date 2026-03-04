Αθλητικά

Ολυμπιακός: Παραμένει αμφίβολος ο Βεζένκοφ για Παναθηναϊκό, ατομικό ο Γουόκαπ

Τα προβλήματα δεν λείπουν από το ερυθρόλευκο στρατόπεδο ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
Ο Βεζένκοφ
Ο Βεζένκοφ αποχωρεί απογοητευμένος πιάνοντας τη μέση του/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός συνέχισε την προετοιμασία του για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ (6/3/2026, 21:15, Novasports Prime) για την 30η αγωνιστική της Euroleague, με τη συμμετοχή του Σάσα Βεζένκοφ να μην είναι δεδομένη.

Σάσα Βεζένκοβ και Τόμας Γουόκαπ ακολούθησαν ατομικά προγράμματα προπόνησης, δύο ημέρες πριν το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα, καθώς είχε επιστρέψει με πρόβλημα στη μέση από το Final 8 του Κυπέλλου στην Κρήτη.

Από την πλευρά του, ο Γουόκαπ έκανε σήμερα (4/3) ατομικό λόγω μυϊκού σπασμού.

Αθλητικά
