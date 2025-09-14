Ολυμπιακός – Παρί 87-90: Φιλική ήττα στην Κύπρο, αποβλήθηκαν Βεζένκοφ και Μπαρτζώκας στο φινάλε

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε κόντρα στην Παρί (87-90) μέσα στην Λευκωσία για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», σε ένα φιλικό γεμάτο ένταση, γνωρίζοντας έτσι τη δεύτερη ήττα του σε ισάριθμα φιλικά παιχνίδια.

Μία ημέρα μετά την οριακή ήττα από τη Μονακό στην παράταση, οι «ερυθρόλευκοι» δεν τα κατάφεραν και πάλι, χάνοντας στις… λεπτομέρειες από την Παρί, στο «Τ. Παπαδόπουλος» της Λευκωσίας.

Ο Σάσα Βεζένκοφ «μέτρησε» 32 πόντους, με 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ με 10/18 σουτ. Σημαντική η παρουσία του Ντόντα Χολ στη ρακέτα (17π. 7ρ.), ενώ ο Εβάν Φουρνιέ έμεινε στα «ρηχά» (9π. 3/7σ.).

Απ’ την άλλη, ο Τζάστιν Ρόμπινσον έκανε ζημιά στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα (18π. 6ασ. 7/11σ.), με τους Μπακό και Εμπαγιέ να προσθέτουν ο καθένας από 11 πόντους.

Ένα φάουλ του Βεζένκοφ στον Ιφί και μια τεχνική ποινή του Μπαρτζώκα για διαμαρτυρίες, επέτρεψαν στον Γάλλο σταρ της Παρί να γράψει το τελικό 90-87 από την γραμμή των βολών 11 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, την ώρα όπου οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπόρεσαν να βγάλουν φάση στο φινάλε του ματς.

Για τον Βεζένκοφ αυτό ήταν το πέμπτο φάουλ. Πηγαίνοντας προς τον πάγκο συνέχισε να διαμαρτύρεται με αποτέλεσμα να λάβει και τεχνική ποινή και να αποχωρήσει για τα αποδυτήρια. Στη συνέχεια οι διαιτητές έδωσαν τεχνική ποινή και στον προπονητή του Ολυμπιακού, η οποία ήταν η δεύτερη με αποτέλεσμα να αποβληθεί και εκείνος.

Τα δεκάλεπτα: 23-17, 42-37, 63-60, 87-90

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ (4 ασίστ), Γουόρντ 9 (1/11 τρίποντα), Βεζένκον 32 (4/9 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μιλουτίνοβ 8 (10 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Φουρνιέ 9 (1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Λι 6 (1/2 τρίποντα, 4 ασίστ), Νετζήπογλου, Χολ 17 (7 ριμπάουντ), ΜακΚίσικ 6 (8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 λάθη).