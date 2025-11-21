Ολυμπιακός – Παρί: Για την επιστροφή στις νίκες στη Euroleague κόντρα στους απρόβλεπτους Παριζιάνους

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Παρί για την 12η αγωνιστική της Euroleague (21/11/25, 21:15, Newsit.gr, Novasports Prime) και καλείται να προστατεύσει την έδρα του και να πάρει τη νίκη κόντρα σε μία δυσκολοκατάβλητη ομάδα.

Στη διπλή εβδομάδα που πέρασε ο Ολυμπιακός πήρε μία νίκη κόντρα στη Ζαλγκίρις και έκανε μία ήττα από την Αρμάνι στην Ιταλία. Έχει 7 νίκες στη διοργάνωση και ψάχνει την 8η ενάντια στην Παρί στο ΣΕΦ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στη διάθεσή του τον Φρανκ Νιλικία, που ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του, όμως θα στερηθεί την παρουσία του Σακίλ ΜακΚίσικ, εξαιτίας ενός προβλήματος στον προσαγωγό. Αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Τάισον Γουόρντ, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσει τη γάμπα στην προπόνηση των Πειραιωτών.

Η Παρί προέρχεται από νίκη κόντρα στη Βαλένθια με ανατροπή, ενώ προηγουμένως είχε χάσει από τον Παναθηναϊκό στο Παρίσι, στο ντεμπούτο του Κένεθ Φαρίντ στη διοργάνωση. Ο Ταμπελίνι δεν έχει νέα προβλήματα να αντιμετωπίσει με τους Ρόντεν και Στίβενς να συνεχίζουν να απουσιάζουν. Οι Γάλλοι είναι, ίσως η πιο απρόβλεπτη ομάδα στη διοργάνωση, καθώς παίζει γρήγορο μπάσκετ με πολλά τρίποντα και αν βρεθεί σε καλή μερά από μακριά, μπορεί να ταλαιπωρήσει κάθε αντίπαλο.

Την προηγούμενη σεζόν οι Παριζιάνοι είχαν φύγει με το διπλό από το ΣΕΦ με 96-90 σε ένα τρελό παιχνίδι, που ο Ολυμπιακός είχε κάνει τρομερό σερι στο τέταρτο δεκάλεπτο, το οποίο δεν ήταν αρκετό. Στο Παρίσι οι ερυθρόλευκοι απάντησαν με άνετ νίκη με 90-73. Οι δύο ομάδες έχουν τεθεί ξανά αντιμέτωπες φέτος σε φιλικό παιχνίδι στην Κύπρο, με τον Ολυμπιακό να χάνει με 90-87.