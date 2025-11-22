Αθλητικά

Ολυμπιακός – Παρί: Η παρακάμερα του αγώνα και τα «σκυλιά» των Πειραωτών

Το video του Olympiacos TV από τον αγώνα με την Παρί στο ΣΕΦ
Ο Τόμας Γουόκαπ κόντρα στην Παρί (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ο Τόμας Γουόκαπ κόντρα στην Παρί (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 98-86 την Παρί για την 12η αγωνιστική της Euroleague σε μία ακόμη βραδιά με κατάμεστο ΣΕΦ και τους οπαδούς των Πειραιωτών να δημιουργούν “καυτή” ατμόσφαιρα.

Με τη δύναμη του κόσμου του, ο Ολυμπιακός κατάφερε να φθάσει σε ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα στη φετινή Euroleague και η παρακάμερα του αγώνα από το Olympiacos TV κατέγραψε το πανηγυρικό κλίμα στο ΣΕΦ.

Οι Πειραιώτες έκαναν μάλιστα λόγο για… σκυλιά του πολέμου στο ΣΕΦ. “Το γήπεδο ήταν γεμάτο ακόμα μία φορά. Τα σκυλιά απελευθερώθηκαν και η νίκη απέναντι στην Παρί ακολούθησε Συνεχίζουμε και γινόμαστε καλύτεροι”, έγραψαν χαρακτηριστικά στη λεζάντα του video.

Κόντρα στην Παρί, ο Ολυμπιακός πήρε την 8η νίκη του στη φετινή Euroleague.

Αθλητικά
