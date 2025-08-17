Συμβαίνει τώρα:
Ολυμπιακός: «Πέντε χρόνια χωρίς τον Σάββα Θεοδωρίδη»

Η ανάρτηση του Ολυμπιακού για τον Σάββα Θεοδωρίδη στα social media
Ο Σάββας Θεοδωρίδης
Ο Σάββας Θεοδωρίδης / EUROKINISSI

Σήμερα Κυριακή 17 Αυγούστου 2025 συμπληρώθηκαν πέντε χρόνια από το θάνατο του Σάββα Θεοδωρίδη και ο Ολυμπιακός δεν θα μπορούσε να ξεχάσει τον εμβληματικό άνθρωπο του συλλόγου.

Παίκτης, παράγοντας και “στρατιώτης” του Ολυμπιακού σε όλη του τη ζωή, ο Σάββας Θεοδωρίδης έχει γράψει τη δική του ιστορία με τους Πειραιώτες και η απώλειά του είχε βυθίσει στο πένθος την “ερυθρόλευκη” οικογένεια.

Πέντε χρόνια μετά έτσι, κανένας δεν έχει ξεχάσει τον Σάββα Θεοδωρίδη, με την ΠΑΕ Ολυμπιακός να κάνει σχετική ανάρτηση στα social media, γράφοντας: “Πέντε χρόνια χωρίς τον Σάββα Θεοδωρίδη. Για πάντα στις καρδιές μας”.

