Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson 94-71: Εύκολη νίκη για τους Πειραιώτες παρά τις απουσίες

Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε στο πρώτο μέρος κόντρα στο Περιστέρι Betsson, όμως στο τρίτο δεκάλεπτο έκανε τα πράγματα εύκολα και πήρε τη νίκη με 94-71 για την 17η αγωνιστική της GBL.

Ο Πίτερς ξεχώρισε για τον Ολυμπιακό στη νίκη με αντίπαλο το Περιστέρι Betsson, καθώς ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 29 πόντους. Ο Φουρνιέ είχε 11 πόντους και ήταν ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας του Μπαρτζώκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Χάρις ξεχώρισε για τους φιλοξενούμενους με 16 πόντους, ενώ ο Πέιν ήταν ο δεύετρος διψήφιος για την ομάδα του Ξανθόπουλου.

Ο Τζόσεφ έκανε καλή εμφάνιση με τη φανέλα του Ολυμπιακού με 8 πόντους και 7 ασίστ, αποδεικνύοντας την εμπειρία και την ποιότητά του.

Οι γηπεδούχοι είχαν πολλές απουσίες στην αναμέτρηση με κυριότερη αυτή του Βεζένκοφ, λόγω της τιμωρίας του, μετά τον καυγά του με τον Πετρόπουλο του Κολοσσού Ρόδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-27, 44-38, 67-48, 94-71.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 9 (2/3 τρίποντα, 7 ασίστ, 3 λάθη, 2 κλεψίματα), Γουόρντ 10 (1/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ντόρσεϊ 8 (2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Πίτερς (5/6 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 7/8 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Μιλουτίβοβ 6, Λαρεντζάκης 10 (2/7 τρίποντα, 4 κλεψίματα), Νετζήπογλου 2, Τζόσεφ 8 (7 ασίστ, 3 λάθη), Χολ 1 (9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 μπλοκ), Φουρνιέ 11 (3/5 τρίποντα).

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 6 (1/4 τρίποντα, 2 ασίστ, 4 λάθη), Καρντένας 7 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 λάθη), Ιτούνας 3 (1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Πετράκης 2, Πέιν (7 ριμπάουντ), Μουράτος 2 (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χάρις 16 (2), Παπαδάλης 11 (3/3 τρίποντα, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Κάριους 3 (1/4 τρίποντα).