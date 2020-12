Ολυμπιακός – Πόρτο: Με τις γνωστές απουσίες η αποστολή των Πειραιωτών (pic)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Πόρτο στην 6η και τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Champions League, έχοντας ως στόχο το… ίδιο ή και καλύτερο αποτέλεσμα από τη Μαρσέιγ κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι, για να πάρει το “εισιτήριο” για το Europa League.

Ο Πέδρο Μαρτίνς έχει να αντιμετωπίσει τις γνωστές απουσίες για το μεγάλο ματς με την Πόρτο, αφού εκτός παραμένουν οι Βαλμπουενά, Χασάν και Μπρούμα, ενώ τραυματίας είναι κι ο Ντέγκερ, μετά το παιχνίδι με τον Βόλο.

Σα, Τζολάκη, Καραργύρη, Ραφίνια, Μπα, Σισέ, Σεμέδο, Παπαδόπουλο, Χολέμπας, Βινάγκρε, Σουρλής, Μπουχαλάκη, Εμβιλά, Ανδρούτσο, Καμαρά, Πέπε, Μασούρα, Ραντζέλοβιτς, Βρουσάι, Φορτούνη, Σουντανί και Ελ Αραμπί.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με την Πόρτο. / The squad players selected ahead of the match against @FCPorto. 🔴⚪️⚽#Olympiacos #UCL #OLYFCP #Football #SquadList @ChampionsLeague pic.twitter.com/b3NUXrPWY8