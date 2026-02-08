Ολυμπιακός – Προμηθέας: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7 και του Θανάση Σκουρτόπουλου

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Προμηθέας Πάτρας για την 18η αγωνιστική της GBL και πριν το τζάμπολ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή προς τιμήν των θυμάτων της Θύρας 7, αλλά και του Θανάση Σκουρτόπουλου, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή (05/02).

Ανήμερα της 45ης επετείου από την τραγωδία με τις 21 αδικοχαμένες ψυχές, ο Ολυμπιακός αγωνίζεται με τον Προμηθέα και όλοι στο ΣΕΦ έμειναν σιωπηλοί και όρθιοι στη μνήμη των θυμάτων. Στο τέλος, παίκτες, προπονητές και κόσμος χειροκρότησαν για να τιμήσουν τους οπαδούς, αλλά και τον Θανάση Σκουρτόπουλο.

Ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη (5/2) σε ηλικία 60 ετών.