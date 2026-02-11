Ολυμπιακός: Προπονήθηκαν Παπανικολάου και Νιλικίνα, αλλά παραμένουν αμφίβολοι για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα για την 28η αγωνιστική της Euroleague (12/02/26, 21:15, Newsit.gr, Novasports Prime) και οι Παπανικολάου και Νιλικίνα συμμετείχαν στην χθεσινή (10/02/26) προπόνηση σύμφωνα με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο Έλληνας τεχνικός παρόλ’ αυτά δε δήλωσε σίγουρος για το αν θα είναι έτοιμοι για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Μόντε Μόρις θα δοκιμάσει να μπει στο ομαδικό πρόγραμμα στην τελευταία προπόνηση της ομάδας του και η κατάστασή του είναι αμφίβολη.

Ο Κόρι Τζόσεφ θα υποβληθεί σε μαγνητική για να δει το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού την πορεία της θλάσης που τον ταλαιπωρεί.

Οι Πειραιώτες είναι στη δεύτερη θέση της Euroleague με ρεκόρ 17-9 και θα ψάξει τη νίκη κόντρα στους Σέρβους για να συνεχίζει εντός τετράδας στη βαθμολογία της Euroleague.