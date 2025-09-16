Ολυμπιακός προς τους οπαδούς πριν την Πάφο: «Καθήκον όλων να προστατεύσουμε το φρούριό μας»

Μια μέρα πριν την επιστροφή του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League, η “ερυθρόλευκη” έστειλε μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας που θα βρεθεί στο “Γ. Καραϊσκάκης”, ζητώντας να προστατεύσει το “σπίτι” των Πειραιωτών, αλλά και στήριξη μόνο με φωνή και πάθος!

Ο κόσμος του Ολυμπιακού αναμένεται να γεμίσει τις εξέδρες του “Καραϊσκάκης” και να αποτελέσει τον 12ο παίκτη της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ καλεί άπαντες να έχουν τη συμπεριφορά που αρμόζει στην πρεμιέρα του Champions League. “Ας μη δώσουμε σε κανέναν το δικαίωμα να μας στερήσει τη δυναμική που μας χαρίζει η παρουσία σας στις εξέδρες”, σημειώνει χαρακτηριστικά η πειραϊκή ΠΑΕ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Προστατεύουμε το σπίτι μας

Ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός προς τους φιλάθλους μας ενόψει της πρεμιέρας του UEFA Champions League.

Φίλαθλοι του Ολυμπιακού,

Η ομάδα μας επιστρέφει στο Champions League, στην κορυφαία διασυλλογική ευρωπαϊκή διοργάνωση, εκεί όπου ανήκει.

Το βράδυ της Τετάρτης (17/9, 19:45) αντιμετωπίζει την ΠΑΦΟ στο «Γ. Καραϊσκάκης», το οποίο θα αποτελέσει ξανά τη δύναμή μας. Το γήπεδό μας είναι το σπίτι του Ολυμπιακού, το φρούριό μας. Γι’ αυτό είναι καθήκον όλων μας να το προστατεύσουμε.

Η χρήση καπνογόνων και λέιζερ, η ρίψη αντικειμένων και η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο έως και μισή ώρα μετά τη λήξη του αγώνα, μπορούν να επιφέρουν βαριές τιμωρίες που θα πλήξουν την ήδη υπότροπη ομάδα μας, όπως το κλείσιμο των θυρών από όπου θα έχει προέλθει η παραβατική συμπεριφορά. Κρατάμε τις εισόδους και τις σκάλες του γηπέδου ελεύθερες.

Ας μη δώσουμε σε κανέναν το δικαίωμα να μας στερήσει τη δυναμική που μας χαρίζει η παρουσία σας στις εξέδρες.

Στηρίζουμε τον Ολυμπιακό μας με φωνή, παλμό και πάθος.

Όλοι μαζί για τη νίκη, όλοι μαζί για τον Θρύλο!»