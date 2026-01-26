Αθλητικά

Ολυμπιακός: Πρόβλημα με Ρομάν Γιάρεμτσουκ ενόψει Άγιαξ

Ο Ουκρανός αναμένεται να χάσει το φινάλε της League Phase του Champions Legue
ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Εκτός από την κρίσιμη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ φαίνεται πως θα είναι ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Ο Ουκρανός επιθετικός αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στη γάμπα και δεν αναμένεται να βρίσκεται στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον “τελικό” της 8ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ την προσεχή Τετάρτη (28.01.2026, 22:00, Newsit.gr), στο παιχνίδι που θα κρίνει την παρουσία τους ή όχι στα playoffs της διοργάνωσης. Παρά τις προσπάθειες που έκανε, οι ενοχλήσεις που έχει ο Γιάρεμτσουκ στη γάμπα αναμένεται να τον κρατήσουν έξω από το παιχνίδι.

Ο 29χρονος επιθετικός είχε ενοχλήσεις στο ίδιο σημείο και πριν τον αγώνα με την Μπάγερ Λεβερκούζεν (σ.σ. και στο ξεκίνημα της σεζόν είχε τραυματιστεί στο ίδιο σημείο με αποτέλεσμα να μείνει εκτός δράσης για περίπου 2 μήνες)

Ο Μεντιλίμπαρ αναμένεται να στηριχθεί στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος βρήκε δίχτυα και στο ματς με τον Βόλο μετά την επιστροφή του από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ενώ διαθέσιμος θα είναι και ο Μεχντί Ταρέμι για την επιθετική γραμμή.

