Ολυμπιακός: Πρόβλημα στα εξτρέμ ενόψει της πρεμιέρας στη Super League

Τιμωρημένοι Καμπελά και Στρεφέτσα, αμφίβολος λόγω τραυματισμού ο Μαρτίνς για τον Ολυμπιακό
Ο Στρεφέτσα κόντρα στην Ίντερ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το πρώτο επίσημο παιχνίδι του στην πρεμιέρα της Super League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αντιμετωπίζει όμως σημαντικά προβλήματα στα άκρα της επίθεσης, για το ματς με τον Αστέρα Τρίπολης.

Ο Ρεμί Καμπελά και ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα “κουβαλούν” τιμωρίες και δεν θα είναι διαθέσιμοι για το Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης, ενώ τραυματίας παραμένει και ο Ζέλσον Μαρτίνς, με αποτέλεσμα τα… κουκιά για τον Μεντιλίμπαρ να είναι μετρημένα.

Ο Ροντινέι θεωρείται δεδομένο ότι θα “ανέβει” ξανά σε θέση μεσοεπιθετικού από δεξιά, ενώ το αριστερό “φτερό” της επίθεσης είναι πολύ πιθανό να καλύψει ο 19χρονος Σταύρος Πνευμονίδης, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στη φετινή καλοκαιρινή προετοιμασία των Πειραιωτών.

