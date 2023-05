Για τρίτη φορά στην ιστορία τους, ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης θα “μονομαχήσουν” στο τελικό της Euroleague (21/05, 20:00, LIVE από το Newsit.gr), για την κατάκτηση του τίτλου της σεζόν 2022-23.

Η πολυνίκης του θεσμού, Ρεάλ Μαδρίτης, θα αντιμετωπίσει τον τρεις φορές πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακό, στην τρίτη μεταξύ τους “μάχη” σε μεγάλο τελικό της Euroleague (είχαν “παλέψει” και στον τελικό της FIBA το 1995).

Οι Πειραιώτες έχουν αναμνήσεις από ένα από τα κορυφαία παιχνίδια της ιστορίας τους κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, αφού το 2013, με μία ιστορική ανατροπή στον τελικό, οδηγούμενη από τον θρυλικό Βασίλη Σπανούλη, επικράτησαν με 100-88 και πανηγύρισαν τον τίτλο.

Η “Βασίλισσα” πήρε πάντως ρεβάνς δύο χρόνια αργότερα, αφού οι δύο ομάδες έφθασαν ξανά στον τελικό και οι Μαδριλένοι πήραν τη νίκη μέσα στη χώρα τους με σκορ 78-59. Οχτώ χρόνια μετά, το Κάουνας θα φιλοξενήσει τον τρίτο τελικό της Euroleague, με Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης να διεκδικούν το τρόπαιο του 2023. Η Euroleague θυμήθηκε έτσι τις δύο προηγούμενες “μάχες” τους με σχετική ανάρτηση στα social media.

