Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Πρόβλημα με Εβάν Φουρνιέ, θα παίξει με πόνους στο στομάχι

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί σε λίγη ώρα (07/04/26, 21:15, Live από το Newsit.gr) τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 36η αγωνιστική της Euroleague, με τον Εβάν Φουρνιέ να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής.

Ο Εβάν Φουρνιέ είχε πόνους στο στομάχι λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα, αλλά θα “σφίξει τα δόντια” για να αγωνιστεί με τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ολυμπιακός καίγεται για τη νίκη στο ματς, καθώς δεν έχει εξασφαλίσει ακόμη το πλεονέκτημα έδρας στη Euroleague και έτσι ο Γάλλος γκαρντ θα προσπαθήσει να βοηθήσει την ομάδα του στο ΣΕΦ.