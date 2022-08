Ο Ολυμπιακός είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ζουλιέν Φουρνιέ για τη θέση του τεχνικού διευθυντή σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Γαλλία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το γαλλικό μέσο, «getfootballnewsfrance», ο Ολυμπιακός συζητάει με τον Ζουλιέν Φουρνιέ για τη θέση του τεχνικού διευθυντή με τις δυο πλευρές να είναι πολύ κοντά σε συμφωνία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φουρνιέ εργαζόταν τα τελευταία 11 χρόνια στη Νις, έχοντας μεγάλη εμπειρία, ενώ έχει ξεκάθαρη εικόνα της γαλλικής αγοράς την οποία εμπιστεύεται ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια.

Αν επιβεβαιωθούν τα ρεπορτάζ των Γάλλων ο Φουρνιέ αναμένεται να καλύψει στον Ολυμπιακό το κενό που άφησε ο Φρανσουά Μοντέστο ο οποίος αποχώρησε από τους ΄΄ερυθρόλευκους” για λογαριασμό της ιταλικής Μόντσα.

Αναλυτικά το δημοσίευμα του «getfootballnewsfrance»

”Ο πρώην διευθυντής ποδοσφαίρου της Νις, βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό, για να ενταχθεί στον ελληνικό σύλλογο ως τεχνικός διευθυντής, σύμφωνα με πηγές με τις οποίες επικοινώνησε το getfootballnewsfrance.

Ο Φουρνιέ άφησε τη Νις αυτό καλοκαίρι μετά από περισσότερο από μία δεκαετία στο κλαμπ, αφού το 2011 είχε αναλάβει γενικός διευθυντής. Η Νις είχε γνωστοποιήσει στρατηγικές αποκλίσεις που οδήγησαν στην απόφαση να χωρίσουν τους δρόμους τους”.

Exclusive | Ex-Nice man Julien Fournier is in advanced talks to become the new Technical Director of Olympiakos, according to sources contacted by GFFN.https://t.co/EEAv1k27h3