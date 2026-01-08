Ολυμπιακός: Σε σκέψεις για αναβολή ενός παιχνιδιού της Super League ο Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός τις επόμενες μέρες έχει να δώσει πολλά και σημαντικά παιχνίδια, που θα καθορίσουν την έκβαση της φετινής σεζόν και ο Μεντιλίμπαρ φαίνεται να σκέφτεται να κάνει χρήση του δικαιώματος για αναβολή ενός παιχνιδιού της Super League.

Τα σενάρια για τον Ολυμπιακό είναι δύο, όπως φαίνεται. Το ένα είναι να αναβληθεί το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης (17/01/26, 18:30), που είναι ανάμεσα στο παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον ΠΑΟΚ (14/01/18:30) και το παιχνίδι του Champions League με την Μπάγερ Λεβερκούζεν (20/01/26, 22:00).

Το δεύτερο σενάριο είναι να χρησιμοποιήσει το δικαίωμα αναβολής στο παιχνίδι με την ΑΕΚ (01/02/26, 21:00) που θα κρίνει πολλά στην ελληνικό πρωτάθλημα, μιας και οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της διοργάνωσης.

Ακόμα δεν έχει παρθεί κάποια απόφαση και οι Πειραιώτες περιμένουν τον Μεντιλίμπαρ να κρίνει ποιο από τα δύο θα επικρατήσει.

Για να αναβληθεί το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, θα πρέπει να κατατεθεί αίτημα μέχρι την Παρασκευή (09/01/26) σύμφωνα με την ανακοίνωση της Super League.