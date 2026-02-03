Αθλητικά

Ολυμπιακός: Sold out τα εισιτήρια για το εκτός έδρας αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης

Περισσότεροι από 3.500 οπαδοί των Πειραιωτών στην Τρίπολη
ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Αστέρα στην Τρίπολη την Τετάρτη (4/2, 18:30, Νovasports Prime) σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 17ης αγωνιστικής της Super League.

Στόχος του Ολυμπιακού είναι το διπλό που θα τον φέρει και πάλι στην κορυφή της Super League, με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει τον κόσμο στο πλευρό της.

Περισσότεροι από 3.500 ερυθρόλευκοι οπαδοί θα βρίσκονται στην Τρίπολη για να στηρίξουν τους πρωταθλητές Ελλάδας.

Οι φίλοι των Πειραιωτών εξάντλησαν τα εισιτήρια που δόθηκαν και αναμένεται να κερδίσουν τη μάχη της εξέδρας.

