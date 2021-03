Ένας από τους διακριθέντες της χθεσινής (18/3) αγωνιστικής του Europa League ήταν ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, που συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη ενδεκάδα.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να αποκλείστηκε από την Άρσεναλ στη φάση των «16» του Europa League, αλλά σε αυτά τα δύο ματς φάνηκε πως «κέρδισε» τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο. Ο διεθνής στόπερ ήταν εξαιρετικός κόντρα στην παλιά του ομάδα και μάλιστα συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη ενδεκάδα της χθεσινής αγωνιστικής, έχοντας ως… παρτενέρ στο κέντρο της άμυνας τον Μαρτίνεζ του Άγιαξ.

