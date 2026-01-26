Συμβαίνει τώρα:
Ολυμπιακός: Στην τελική ευθεία η μετεγγραφή του Αντρέ Λουίζ

Λεπτομέρειες απομένουν για να «κλείσει» στον Ολυμπιακό ο 23χρονος Βραζιλιάνος
Ο Αντρέ Λουίζ
Ο Αντρέ Λουίζ σε αγώνα της Ρίο Άβε / REUTERS/Rita Franca

Ο Αντρέ Λουίζ έχει ξεχωρίσει με τη φανέλα της Ρίο Άβε στην Πορτογαλία και ο Ολυμπιακός αναμένεται να τον κάνει άμεσα δικό του, ενισχύοντας την επιθετική γραμμή των Πειραιωτών.

Με επτά γκολ και έξι ασίστ σε 19 αγώνες με τη Ρίο Άβε, ο Αντρέ Λουίζ έχει ήδη βρεθεί στο “στόχαστρο” της Μπενφίκα, αλλά ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο και ετοιμάζεται να “κλείσει” τον Βραζιλιάνο εξτρέμ.

Ο ατζέντης του εμφανίζεται μάλιστα να είναι ήδη στην Ελλάδα, για τις τελικές συζητήσεις με τους Πειραιωτώς, ώστε να διευθετηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες και να υπογράψει στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ.

