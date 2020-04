Ο Ολυμπιακός φέρεται να έχει στο “στόχαστρό” του τον Τζόνα Μπόλντεν, ο οποίος και αγωνίστηκε τα τελευταία χρόνια στο NBA, με τους Φιλαδέλφια Σίξερς και τους Φοίνιξ Σανς.

Ο 24χρονος Αυστραλός αγωνίζεται στη θέση του πάουερ φόργουορντ και ο Ολυμπιακός τον έχει στα πλάνα του, καθώς διαθέτει και το πλεονέκτημα να έχει ήδη εμπειρία από τη Euroleague.

Κι αυτό γιατί τη σεζόν 2017-18 αγωνίστηκε στο Ισραήλ με τη φανέλα της Μακάμπι Τελ Αβίβ, έχοντας 6,9 πόντους, 5,5 ριμπάουντ και 1,2 κλεψίματα κατά μέσο όρο. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη χώρα λοιπόν, ο Μπόλντεν βρίσκεται στο ραντάρ τόσο των Πειραιωτών, όσο και της Χίμκι ενόψει της νέας σεζόν, αφού στο NBA είχε λίγο χρόνο συμμετοχής.

Jonah Bolden who played with the Philadelphia 76ers, Phoenix Suns and Maccabi Tel Aviv over the past couple of years is on the Olympiacos and Khimki radar screen per source.