Ολυμπιακός: Τα αποδυτήρια της ΑΕΚ ντύθηκαν στα ερυθρόλευκα για τον τελικό του Conference League

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε τα αποδυτήρια του στο γήπεδο της ΑΕΚ ενόψει του τελικού του Conference League με τη Φιορεντίνα.

Μία ημέρα απομένει για τον ιστορικό τελικό του Conference League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φιορεντίνα στην Opap Arena και τα αποδυτήρια του γηπέδου της ΑΕΚ ντύθηκαν στα ερυθρόλευκα, ενώ μέσα σε αυτά μπήκε και το τρόπαιο του Conference League.

Τα αποδυτήρια στο γήπεδο της ΑΕΚ άλλαξαν όψη και θυμίζουν πλέον αυτά του γηπέδου Ολυμπιακού.

Δείτε τα πλάνα από το twitter των ερυθρόλευκων:

Our team’s dressing room for the big #UECLfinal is all set! #Olympiacos #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/t8Pw51DgPY