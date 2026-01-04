Ολυμπιακός: Τα δεδομένα για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη μετά το πρόβλημα στο FIR

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για τον αγώνα του κόντρα στον Άρη Betsson για την ολοκλήρωση της 13ης αγωνιστικής της GBL, ωστόσο η προσοχή των Πειραιωτών έχει στραφεί και στη μετακίνησή της ομάδας, ενόψει του ταξιδιού στην Πόλη.

Ο Ολυμπιακός έχει προγραμματισμένο εκτός έδρας αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε την Τρίτη (06.01.2026, 19:45), στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της Euroleague και -σύμφωνα με τον σχεδιασμό του- είχε σκοπό να πετάξει από τη Θεσσαλονίκη για την Κωνσταντινούπολη μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τον Άρη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, το πλάνο αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί, καθώς σημαντικό τεχνικό πρόβλημα στον ελληνικό εναέριο χώρο έχει καταστήσει αδύνατες τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις στα αεροδρόμια της χώρας (υπάρχει σταδιακή αποκατάσταση).

Η αποστολή των Πειραιωτών παραμένει σε αναμονή των εξελίξεων και της επίσημης ενημέρωσης από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το ταξιδιωτικό πλάνο της ομάδας.