Ολυμπιακός: Τα δεδομένα για τους τραυματίες – Ανακούφιση στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο

Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω την εξαιρετική εμφάνιση και την ήττα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League και στρέφει την προσοχή του και πάλι στο ελληνικό πρωτάθλημα και συγκεκριμένα στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Παναιτωλικό.

Το ιατρικό δελτίο του Ολυμπιακού ήταν γεμάτο μετά το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τέσσερις ποδοσφαιριστές να γίνονται αναγκαστική αλλαγή. Ο λόγος για τους Τσικίνιο, Πιρόλα, Ποντένσε και Γκαρθία.

Το θετικό είναι ότι καμία περίπτωση δεν είναι σοβαρή, ωστόσο το τοπίο θα ξεκαθαρίσει σήμερα.

Ο Τσικίνιο είναι εξαιρετικά αμφίβολος για τον Παναιτωλικό, ο Πιρόλα φαίνεται ότι θα προλάβει το παιχνίδι στο Αγρίνιο, ενώ ο Ποντένσε δεν δείχνει να έχει κάτι σοβαρό στο γόνατο.

Μένει να φανεί, ακόμα, αν οι ενοχλήσεις που ένιωσε ο Γκαρθία στο παιχνίδι με τη Ρεάλ, θα του στερήσουν τη συμμετοχή στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό.