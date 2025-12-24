Ολυμπιακός: Τα πιο ξεχωριστά κάλαντα ακούστηκαν στο ΣΕΦ

Οι παίκτες του Ολυμπιακού προπονήθηκαν στο ΣΕΦ ενόψει του αγώνα της Euroleague κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια (26/12/25, 21:30) και έζησαν την ημέρα με έναν ξεχωριστό τρόπο τόπο, αφού άκουσαν τα κάλαντα από μέλη του συλλόγου ατόμων με αναπηρία ΝΙΚΗ.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα υποδέχτηκαν στο ΣΕΦ κατά τη διάρκεια της προπόνησης τα μέλη του Συλλόγου, όπου τους τραγούδησαν τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα για να γεμίσουν με γιορτινή διάθεση λόγω των ημερών.

Στη συνέχεια οι παίκτες του Ολυμπιακού έδωσαν δώρα στα μέλη του Συλλόγου ατόμων με Αναπηρία ΝΙΚΗ και φαίνεται ότι έγιναν αποδεκτά με χαρά και χαμόγελα.

Οι ερυθρόλευκοι φαίνεται ότι απόλαυσαν αυτήν την ενέργεια και διασκέδασαν μαζί με τους καλεσμένους τους για να χαλαρώσουν ενόψει της δύσκολης συνέχειας της Euroleague.