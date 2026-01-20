Ολυμπιακός: Τα σενάρια πρόκρισης για τους Πειραιώτες στο Champions League

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 2-0 κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League και πλέον έχει μπει για τα καλά στη “μάχη” για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Με τη δεύτερη σερί νίκη του στη League Phase του Champions League, ο Ολυμπιακός έφθασε τους 8 βαθμούς και χρειάζεται πιθανότατα άλλους τρεις για να βρεθεί στην πρώτη 24άδα της τελικής βαθμολογίας, ώστε να πάρει το “εισιτήριο” για τα πλέι οφ.

Την περασμένη σεζόν, η Κλαμπ Μπριζ είχε τρεις νίκες, δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες, ως 24η της League Phase και κάτι αντίστοιχο φαίνεται ότι θα ψάξει και ο Ολυμπιακός, με ένα διπλό στην έδρα του Άγιαξ να του δίνει τη “χρυσή” πρόκριση για τα νοκ άουτ. Υπάρχει όμως ακόμη και σενάριο με 9 βαθμούς που φέρνει τους Πειραιώτες στην καλύτερη 24άδα της διοργάνωσης. Σε αυτή την περίπτωση όμως χρειάζεται ένας απίθανος συνδυασμός αποτελεσμάτων.

Τα υπόλοιπα παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

19:45 Γαλατάσαραϊ – Ατλέτικο

19:45 Καραμπάγκ – Άιντραχτ

22:00 Αταλάντα – Αθλέτικ

22:00 Τσέλσι – Πάφος

22:00 Μπάγερν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

22:00 Γιουβέντους – Μπενφίκα

22:00 Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν

22:00 Μαρσέιγ – Λίβερπουλ

22:00 Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα

Η βαθμολογία στη League Phase

1. Άρσεναλ (20-2) 21

2. Ρεάλ Μαδρίτης (19-8) 15

3. Μπάγερν Μονάχου (18-7) 15*

4. Τότεναμ (15-7) 14

5. Παρί Σεν Ζερμέν (19-9) 13

6. Σπόρτινγκ (14-9) 13

7. Μάντσεστερ Σίτι (13-9) 13

8. Αταλάντα (8-6) 13*

9. Ίντερ (13-7) 12

10. Ατλέτικο Μαδρίτης (15-12) 12*

11. Λίβερπουλ (11-8) 12*

12. Ντόρτμουντ (19-15) 11

13. Νιούκαστλ (13-6) 10*

14. Τσέλσι (13-8) 10*

15. Μπαρτσελόνα (14-11) 10*

16. Μαρσέιγ (11-8) 9*

17. Γιουβέντους (12-10) 9*

18. Γαλατάσαραϊ (8-8) 9*

19. Λεβερκούζεν (10-14) 9

20. Μονακό (8-14) 9

21. Αϊντχόφεν (15-11) 8*

22. Ολυμπιακός (8-13) 8

23. Νάπολι (7-12) 8

24. Κοπεγχάγη (11-17) 8

25. Καραμπάγκ (10-13) 7*

26. Μπριζ (12-17) 7

27. Μπόντο Γκλιμτ (12-14) 6

28. Μπενφίκα (6-8) 6*

29. Πάφος (4-9) 6*

30. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (7-15) 6*

31. Άγιαξ (7-19) 6

32. Αθλέτικ Μπλιμπάο (4-9) 5*

33. Άιντραχτ (8-16) 4*

34. Σλάβια Πράγας (2-11) 3*

35. Βιγιαρεάλ (5-15) 1

36. Καϊράτ Αλμάτι (5-19) 1

* Οι ομάδες με αστερίσκο έχουν ένα ματς λιγότερο και αγωνίζονται την Τετάρτη.

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 – 22:00

Άγιαξ – Ολυμπιακός

Άρσεναλ – Καϊράτ

Μονακό – Γιουβέντους

Αθλέτικ – Σπόρτινγκ

Ατλέτικο – Μπόντο Γκλιμτ

Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη

Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ

Μπενφίκα – Ρεάλ

Ντόρτμουντ – Ίντερ

Μπριζ – Μαρσέιγ

Άιντραχτ – Τότεναμ

Λίβερπουλ – Καραμπάγκ

Σίτι – Γαλατασαράι

Νάπολι – Τσέλσι

Πάφος – Σλάβια Πράγας

Παρί Σεν Ζερμέν – Νιούκαστλ

Αϊντχόφεν – Μπάγερν

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα