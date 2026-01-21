Ολυμπιακός: Τί χρειάζονται οι Πειραιώτες για να προκριθούν στα play off του Champions League

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 24η θέση του Champions League και θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ την τελευταία αγωνιστική και με νίκη εξασφαλίζει την πρόκριση, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου.
Σε περίπτωση ισοπαλίας ο Ολυμπιακός έχει ελπίδες πρόκρισης, υπό προϋποθέσεις. Αντίθετα σε περίπτωση ήττας τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ και ο αποκλεισμός δεδομένος.
Αυτή τη στιγμή οι Πειραιώτες ισοβαθμούν στη βαθμολογία με Αϊντχόφεν, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Νάπολι και Κοπεγχάγη, μειονεκτώντας στη διαφορά τερμάτων με τους Ολλανδούς και τους Βάσκους.
Συγκεκριμένα, η PSV έχει +1 και η Αθλέτικ -4 έναντι -5 του Ολυμπιακού, με τους Παρτενοπέι να έχουν επίσης -5 αλλά επτά γκολ υπέρ έναντι οκτώ των Πειραιωτών. Οι δε Δανοί, έχουν -6.
Τί χρειάζονται οι Πειραιώτες την τελευταία αγωνιστική
- Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Ο Ολυμπιακός θέλει να νικήσουν οι Πορτογάλοι
- Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπόντο/Γκλιμτ: Ο Ολυμπιακός θέλει να μην νικήσουν οι Νορβηγοί
- Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη: Ο Ολυμπιακός θέλει να νικήσει η Μπαρτσελόνα
- Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Ολυμπιακός θέλει να μην νικήσει η Μπενφίκα
- Κλαμπ Μπριζ – Μαρσέιγ: Ο Ολυμπιακός θέλει να νικήσει η Μαρσέιγ
- Νάπολι – Τσέλσι: Ο Ολυμπιακός θέλει να νικήσει η Τσέλσι
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα: Ο Ολυμπιακός θέλει να μην νικήσει η Ουνιόν
- Αϊντχόφεν – Μπάγερν Μονάχου: Ο Ολυμπιακός θέλει να νικήσει η Μπάγερν
- Πάφος – Σλάβια Πράγας: Ο Ολυμπιακός θέλει να μην νικήσει η Πάφος
Αυτά είναι τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase
- Διαφορά τερμάτων
- Καλύτερη επίθεση
- Εκτός έδρας καλύτερη επίθεση
- Νίκες
- Εκτός έδρας νίκες
- Βαθμοί που κερδίθηκαν απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage
- Διαφορά τερμάτων απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage
- Καλύτερη επίθεση από τους αντιπάλους στη League Stage
- Χαμηλότεροι πόντοι πειθαρχίας
- Βαθμολογία της ομάδας στο ranking της UEFA
H βαθμολογία
1. Άρσεναλ (20-2) 21
2. Μπάγερν Μονάχου (20-7) 18
3. Ρεάλ Μαδρίτης (19-8) 15
4. Λίβερπουλ (14-8) 15
5. Τότεναμ (15-7) 14
6. Παρί Σεν Ζερμέν (19-9) 13
7. Νιούκαστλ (16-6) 13
8. Σπόρτινγκ (14-9) 13
9. Τσέλσι (14-8) 13
10. Μπαρτσελόνα (18-13) 13
11. Μάντσεστερ Σίτι (13-9) 13
12. Ατλέτικο Μαδρίτης (16-13) 13
13. Αταλάντα (9-9) 13
14. Ίντερ (13-7) 12
15. Γιουβέντους (14-10) 12
16. Ντόρτμουντ (19-15) 11
17. Γαλατάσαραϊ (9-9) 10
18. Καραμπάγκ (13-15) 10
19. Μαρσέιγ (11-11) 9
20. Λεβερκούζεν (10-14) 9
21. Μονακό (8-14) 9
22. Αϊντχόφεν (15-14) 8
23. Αθλέτικ Μπλιμπάο (7-11) 8
24. Ολυμπιακός (8-13) 8
25. Νάπολι (7-12) 8
26. Κοπεγχάγη (11-17) 8
27. Μπριζ (12-17) 7
28. Μπόντο Γκλιμτ (12-14) 6
29. Μπενφίκα (6-10) 6
30. Πάφος (4-10) 6
31. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (7-17) 6
32. Άγιαξ (7-19) 6
33. Άιντραχτ (10-19) 4
34. Σλάβια Πράγας (4-15) 3
35. Βιγιαρεάλ (5-15) 1
36. Καϊράτ Αλμάτι (5-19) 1
Η τελευταία αγωνιστική
Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου (όλα τα ματς στις 22:00)
Άγιαξ – Ολυμπιακός
Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Τότεναμ
Άρσεναλ – Καϊράτ
Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπόντο Γκλιμτ
Λίβερπουλ – Καραμπάγκ
Μάντσεστερ Σίτι – Γαλατάσαραϊ
Μονακό – Γιουβέντους
Μπάγερ Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ
Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη
Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης
Ντόρτμουντ – Ίντερ
Κλαμπ Μπριζ – Μαρσέιγ
Νάπολι – Τσέλσι
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα
Αϊντχόφεν – Μπάγερν
Πάφος – Σλάβια Πράγας
Παρί Σεν Ζερμέν – Νιούκαστλ