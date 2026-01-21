Ολυμπιακός: Τί χρειάζονται οι Πειραιώτες για να προκριθούν στα play off του Champions League

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 24η θέση του Champions League και θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ την τελευταία αγωνιστική και με νίκη εξασφαλίζει την πρόκριση, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου.

Σε περίπτωση ισοπαλίας ο Ολυμπιακός έχει ελπίδες πρόκρισης, υπό προϋποθέσεις. Αντίθετα σε περίπτωση ήττας τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ και ο αποκλεισμός δεδομένος.

Αυτή τη στιγμή οι Πειραιώτες ισοβαθμούν στη βαθμολογία με Αϊντχόφεν, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Νάπολι και Κοπεγχάγη, μειονεκτώντας στη διαφορά τερμάτων με τους Ολλανδούς και τους Βάσκους.

Συγκεκριμένα, η PSV έχει +1 και η Αθλέτικ -4 έναντι -5 του Ολυμπιακού, με τους Παρτενοπέι να έχουν επίσης -5 αλλά επτά γκολ υπέρ έναντι οκτώ των Πειραιωτών. Οι δε Δανοί, έχουν -6.

Τί χρειάζονται οι Πειραιώτες την τελευταία αγωνιστική

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Ο Ολυμπιακός θέλει να νικήσουν οι Πορτογάλοι

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπόντο/Γκλιμτ: Ο Ολυμπιακός θέλει να μην νικήσουν οι Νορβηγοί

Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη: Ο Ολυμπιακός θέλει να νικήσει η Μπαρτσελόνα

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Ολυμπιακός θέλει να μην νικήσει η Μπενφίκα

Κλαμπ Μπριζ – Μαρσέιγ: Ο Ολυμπιακός θέλει να νικήσει η Μαρσέιγ

Νάπολι – Τσέλσι: Ο Ολυμπιακός θέλει να νικήσει η Τσέλσι

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα: Ο Ολυμπιακός θέλει να μην νικήσει η Ουνιόν

Αϊντχόφεν – Μπάγερν Μονάχου: Ο Ολυμπιακός θέλει να νικήσει η Μπάγερν

Πάφος – Σλάβια Πράγας: Ο Ολυμπιακός θέλει να μην νικήσει η Πάφος

Αυτά είναι τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase

Διαφορά τερμάτων

Καλύτερη επίθεση

Εκτός έδρας καλύτερη επίθεση

Νίκες

Εκτός έδρας νίκες

Βαθμοί που κερδίθηκαν απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage

Διαφορά τερμάτων απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage

Καλύτερη επίθεση από τους αντιπάλους στη League Stage

Χαμηλότεροι πόντοι πειθαρχίας

Βαθμολογία της ομάδας στο ranking της UEFA

H βαθμολογία

1. Άρσεναλ (20-2) 21

2. Μπάγερν Μονάχου (20-7) 18

3. Ρεάλ Μαδρίτης (19-8) 15

4. Λίβερπουλ (14-8) 15

5. Τότεναμ (15-7) 14

6. Παρί Σεν Ζερμέν (19-9) 13

7. Νιούκαστλ (16-6) 13

8. Σπόρτινγκ (14-9) 13

9. Τσέλσι (14-8) 13

10. Μπαρτσελόνα (18-13) 13

11. Μάντσεστερ Σίτι (13-9) 13

12. Ατλέτικο Μαδρίτης (16-13) 13

13. Αταλάντα (9-9) 13

14. Ίντερ (13-7) 12

15. Γιουβέντους (14-10) 12

16. Ντόρτμουντ (19-15) 11

17. Γαλατάσαραϊ (9-9) 10

18. Καραμπάγκ (13-15) 10

19. Μαρσέιγ (11-11) 9

20. Λεβερκούζεν (10-14) 9

21. Μονακό (8-14) 9

22. Αϊντχόφεν (15-14) 8

23. Αθλέτικ Μπλιμπάο (7-11) 8

24. Ολυμπιακός (8-13) 8

25. Νάπολι (7-12) 8

26. Κοπεγχάγη (11-17) 8

27. Μπριζ (12-17) 7

28. Μπόντο Γκλιμτ (12-14) 6

29. Μπενφίκα (6-10) 6

30. Πάφος (4-10) 6

31. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (7-17) 6

32. Άγιαξ (7-19) 6

33. Άιντραχτ (10-19) 4

34. Σλάβια Πράγας (4-15) 3

35. Βιγιαρεάλ (5-15) 1

36. Καϊράτ Αλμάτι (5-19) 1

Η τελευταία αγωνιστική

Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου (όλα τα ματς στις 22:00)

Άγιαξ – Ολυμπιακός

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Τότεναμ

Άρσεναλ – Καϊράτ

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπόντο Γκλιμτ

Λίβερπουλ – Καραμπάγκ

Μάντσεστερ Σίτι – Γαλατάσαραϊ

Μονακό – Γιουβέντους

Μπάγερ Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ

Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης

Ντόρτμουντ – Ίντερ

Κλαμπ Μπριζ – Μαρσέιγ

Νάπολι – Τσέλσι

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα

Αϊντχόφεν – Μπάγερν

Πάφος – Σλάβια Πράγας

Παρί Σεν Ζερμέν – Νιούκαστλ