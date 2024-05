Ολυμπιακός: Το δημοσίευμα για διαπραγματεύσεις με τον Κρις Τζόνσον και οι άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται

Ο Κρις Τζόουνς της Βαλένθια φαίνεται πως έχει μπει στο μετεγγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού, σύμφωνα με τον ισραηλινό δημοσιογράφο, Άριελ Γκίσνμπερ.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Κίναν Έβανς της Ζαλγκίρις Κάουνας (εμφανιζόταν από δημοσιεύματα ως κλεισμένος από τους Πειραιώτες) φαίνεται πως διαφοροποιεί τον μετεγγραφικό σχεδιασμό στον Ολυμπιακό, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα ισχυρίζεται ο Άριελ Γκίσνμπερ.

Ο Ισραηλινός δημοσιογράφος ισχυρίζεται πως ο Ολυμπιακός ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με την πλευρά του Κρις Τζόουνς της Βαλένθια.

Όπως όμως τονίζεται, οι “ερυθρόλευκοι’ δεν είναι οι μόνοι που ενδιαφέρονται και κινούνται για τον 31χρονο, αφού την περίπτωση του παίκτη εξετάζουν οι Φενερμπαχτσέ, Βίρτους Μπολόνια και Μπασκόνια.

