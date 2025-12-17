Ολυμπιακός: Το ερυθρόλευκο μονοπάτι προς τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον Παναθηναϊκό στο «κάδρο»

Ο Ολυμπιακός πήρε την απ’ ευθείας πρόκριση για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, αφού με τη νίκη του επί του Ηρακλή στο «Καραϊσκάκης» (5-0) κατέκτησε την πρώτη θέση της League Phase.

Ο Ολυμπιακός πέρασε έτσι… bye έναν γύρο και θα επιστρέψει στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson για να παίξει στα προημιτελικά με τον νικητή του ζευγαριού 8ος-9ος.

Σε περίπτωση που οι Πειραιώτες κάνουν το… λογικό και περάσουν το εμπόδιο που θα βρουν στα προημιτελικά και ο Παναθηναϊκός κάνει το ίδιο, τότε οι δύο τους θα συναντηθούν στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα παίξουν διπλούς αγώνες. Η ρεβάνς θα γίνει στην έδρα του Ολυμπιακού, ο οποίος τερμάτισε ψηλότερα. Μάλιστα όποια από τις δύο ομάδες περάσει στον τελικό θα είναι και ο τυπικά γηπεδούχους.

Τα ζευγάρια που θα προκύψουν με βάση την κατάταξη στη League Phase είναι τα ακόλουθα:

1ο ζευγάρι: 5ος με 12ο

2ο ζευγάρι: 6ος με 11ο

3ο ζευγάρι: 7ος με 10ο

4o ζευγάρι: 8ος με 9ο

Στους προημιτελικούς συμμετέχουν 8 ομάδες: οι νικητές των ζευγαριών της φάσης των play offs και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από 1 έως 4 της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase.

Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν, είναι τα ακόλουθα:

1ος προημιτελικός: ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).

2ος προημιτελικός: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).

3ος προημιτελικός: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).

4ος προημιτελικός αγώνας: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).

Οι αγώνες θα είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase, εν προκειμένω ο 1ος, ο 2ος, ο 3ος και ο 4ος.

Ημιτελικοί

Στους ημιτελικούς συμμετέχουν οι νικητές των ζευγαριών των προημιτελικών.

Τα ζευγάρια που θα προκύψουν στους δύο ημιτελικούς είναι τα ακόλουθα:

1ος ημιτελικός: ο νικητής του 1ου προημιτελικού με τον νικητή του 4ου προημιτελικού.

2ος ημιτελικός: ο νικητής του 2ου προημιτελικού με τον νικητή του 3ου προημιτελικού.

Οι αγώνες θα είναι διπλοί και οι δεύτεροι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που προκρίθηκαν από τον 1ο και 2ο προημιτελικό αγώνα, στον οποίον συμμετείχαν η 1η και η 2η ομάδα του πίνακα κατάταξης της League Phase. Δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ.

Τελικός

Ο Τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας θα διεξαχθεί μεταξύ των νικητών του 1ου και του 2ου ημιτελικού. Τυπικά γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ.