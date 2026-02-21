Ολυμπιακός: Το story της γυναίκας του Πίτερς μετά τον αποκλεισμό του από τη δωδεκάδα του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας (21/02/26, 20:00, Newsit.gr, ΕΡΤ2 Σπορ) και ο Άλεκ Πίτερς έμεινε εκτός δωδεκάδας με την σύζυγό του να αντιδρά.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να αφήσει τον Άλεκ Πίτερς εκτός εξάδας ξένων για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο Ηράκλειο και η σύζυγος του Αμερικανού, Μάντισον Γκρου, έκανε ανάρτηση στο instagram, με φάσεις από τον 30χρονο φόργουορντ.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Μόρις, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ, Γουόκαπ.