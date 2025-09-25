Ολυμπιακός: Το video από το ταξίδι στη Ρόδο για το Super Cup

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη Ρόδο για το Super Cup του μπάσκετ και η “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ δημοσίευσε ένα νέο video με το ταξίδι της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα στο νησί των Δωδεκανήσων.

Η ώρα για την έναρξη της σεζόν στο μπάσκετ πλησιάζει, με τον Ολυμπιακό να δίνει τοπ πρώτο του επίσημο παιχνίδι κόντρα στην Καρδίτσα για το Super Cup της Ρόδου, αύριο Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 (20:30, Live από το Newsit.gr).

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρίσκεται έτσι ήδη στη Ρόδο και έκανε εκεί την πρώτη της προπόνηση, με το Olympiacos TV να καταγράφει τις στιγμές από την αναχώρηση και την άφιξη της ομάδας, μέχρι την προετοιμασία της στο γήπεδο των αγώνων.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Καρδίτσα για την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.