Νέο όνομα στο μετεγγραφικό ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Δημοσίευμα από το Βέλγιο εμπλέκει τους «ερυθρόλευκους» με τον Ανάγιο Ιγουάλα.

Πιο συγκεκριμένα, η «L’Avenir» βάζει τον Ολυμπιακό μεταξύ των ομάδων που ενδιαφέρονται για τον Ανάγιο Ιγουάλα.

Ο 22χρονος εξτρέμ από τη Νιγηρία αγωνίζεται στην Ενγίμπα Αμπά και φέτος μετράει 13 συμμετοχές και 2 γκολ στο πρωτάθλημα της πατρίδας του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, κοστολογείται στο 1 εκατ. ευρώ. Ο νεαρός φέρεται να εξετάζεται και από τις Έλτσε και Εουπέν.

Ξεκίνησε την καριέρα του από την Κάντα Σίτι, αγωνίστηκε στη συνέχεια στην Ντέλτα Φορς και το καλοκαίρι του 2019 πήγε στην Ενγίμπα Αμπά. Στις 27 Μαρτίου έκανε το ντεμπούτο του με την εθνική ανδρών της Νιγηρίας, παίζοντας για εννιά λεπτά κόντρα στο Μπενίν.

