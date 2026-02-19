Ολυμπιακός: Τζόουνς και Γουόρντ έμειναν εκτός 12άδας για το παιχνίδι με το Μαρούσι

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει σε λίγες ώρες (19/02/26, 1720:00, Live από το Newsit.gr) το Μαρούσι για τα ημιτελικά στο Κύπελλο Ελλάδας, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αφήνει εκτός 12άδας τους Ταϊρίκ Τζόουνς και Τάισον Γουόρντ.

Οι δύο Αμερικανοί “κόπηκαν” από την 6άδα των ξένων του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με το Μαρούσι και τη θέση τους θα πάρουν οι Ντόντα Χολ και Μόντε Μόρις, αφού ο Ταϊρίκ Τζόουνς αντιμετωπίζει ένα μικροτραυματισμό και ο Τάισον Γουόρντ αποφασίστηκε να πάρει… ανάσες ενόψει του τελικού, σε περίπτωση πρόκρισης των Πειραιωτών.

Ως εκ τούτου, η 12άδα των “ερυθρόλευκων” για τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας θα αποτελείται από τους εξής παίκτες: Τόμας Γουόκαπ, Φρανκ Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, Γιώργος Μπουρνελές, Εβάν Φουρνιέ, Όμηρος Νετζήπογλου, Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ