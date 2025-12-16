Αθλητικά

Ολυμπιακός – Βαλένθια 92-99 Τελικό: Κατάρρευση στο φινάλε και ήττα για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 16 πόντους διαφορά στην τελευταία περίοδο
Μονομαχία στο Ολυμπιακός - Βαλένθια (KLODIAN LATO
Euroleague
16η αγωνιστική
92 - 99
Τελικό σκορ
Μονομαχία στο Ολυμπιακός - Βαλένθια (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

O Ολυμπιακός ηττήθηκε με 99-92 από τη Βαλένθια στο ΣΕΦ για τη 16η αγωνιστική της Euroleague και άκουσε τους οπαδούς του να τον αποδοκιμάζουν στις κερκίδες, για την τρίτη σερί ήττα στην Ευρώπη.

23:16 | 16.12.2025
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
23:14 | 16.12.2025

Ο Ολυμπιακός είχε ένα απίθανο μπλακ άουτ στην τελευταία περίοδο και έχασε ένα... δικό του παιχνίδι στο ΣΕΦ από τη Βαλένθια, υποχωρώντας κι άλλο στην κατάταξη της Euroleague.

23:14 | 16.12.2025
Ολυμπιακός - Βαλένθια 92-99
23:14 | 16.12.2025
Τέλος στο ματς!
23:11 | 16.12.2025

92-99 με τον Βεζένκοφ το τελικό σκορ

23:11 | 16.12.2025

90-99 με τον Βεζένκοφ

23:10 | 16.12.2025

88-99 με 1/2 βολές για τη Βαλένθια

23:09 | 16.12.2025
1,5 λεπτό
για το φινάλε
23:09 | 16.12.2025

88-98 με τη Βαλένθια να μην έχει χάσει σουτ

23:09 | 16.12.2025

88-95 μείωσε ο Ολυμπιακός

23:09 | 16.12.2025

Ο Μπαρτζώκας έβγαλε τον Μιλουτίνοφ και έβαλε τον Πίτερς

23:08 | 16.12.2025

86-95 με νέο τρίποντο της Βαλένθια

23:07 | 16.12.2025

86-92 με τον Μιλουτίνοφ να "παλεύει" μόνος του στα τελευταία λεπτά

23:06 | 16.12.2025

84-92 με τον Ρίβερς

23:05 | 16.12.2025

84-90 με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ που έδωσε... ανάσα με επιθετικό ριμπάουντ

23:05 | 16.12.2025

82-90 με χαμένα αμυντικά ριμπάουντ για τον Ολυμπιακό

23:04 | 16.12.2025
4 λεπτά
για το τέλος του αγώνα
23:01 | 16.12.2025

82-88 με τον Ρίβερς αυξάνει κι άλλο το προβάδισμα η Βαλένθια

23:01 | 16.12.2025

Ο Ολυμπιακός έχει κάνει πολλά λάθη στην τελευταία περίοδο και η Βαλένθια τον "τιμωρεί" μέχρι στιγμής

22:59 | 16.12.2025
19-6 για τη Βαλένθια στο 3ο δεκάλεπτο!
22:58 | 16.12.2025

82-86 με 3/3 βολές του Μοντέρο

22:58 | 16.12.2025

82-83 με τρίποντο του Τόμπσον στον αιφνιδιασμό μετά από λάθος του Ολυμπιακού στην επίθεση

22:57 | 16.12.2025

82-80 με τρίποντ του Κοστέλο

22:53 | 16.12.2025

82-77 με αντικανονική τάπα του Χολ

22:52 | 16.12.2025
7 λεπτά
για τη λήξη του αγώνα
22:51 | 16.12.2025

82-75 με τον Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό

22:51 | 16.12.2025

80-75 με τον Τέιλορ μειώνει ξανά η Βαλένθια

22:51 | 16.12.2025
Στους 20 πόντους ο Βεζένκοφ!
22:51 | 16.12.2025

80-73 με τον Βεζένκοφ για τον Ολυμπιακό

22:50 | 16.12.2025

78-73 με νέο τρίποντο για τη Βαλένθια

22:49 | 16.12.2025

78-70 με τον Νιλικίνα για τον Ολυμπιακό

22:47 | 16.12.2025

76-70 με τρίποντο του Ρίβερς για τη Βαλένθια

22:46 | 16.12.2025

Ο Ολυμπιακός έκανε φοβερό τρίτο δεκάλεπτο και πήρε σημαντικό προβάδισμα στο ματς, αλλά το φινάλε επέτρεψε στη Βαλένθα να παραμείνει σε... θέση μάχης, ενόψει της τελευταίες περιόδου.

22:46 | 16.12.2025
Τέλος τρίτου 10λέπτου: Ολυμπιακός - Βαλένθια 76-67
22:44 | 16.12.2025

Άστοχος ο Νιλικίνα

22:44 | 16.12.2025

Επίθεση 5 δευτερολεπτων για τον Ολυμπιακό

22:44 | 16.12.2025

76-67 με τον Πουέρτο μετά από επιθετικό ριμπάουντ για τη Βαλένθια

22:42 | 16.12.2025

76-65 με τρίποντο του Νιλικίνα

22:42 | 16.12.2025
Τάιμ άουτ ο Μπαρτζώκας
22:41 | 16.12.2025

73-65 από κλέψιμο και κάρφωμα στον αιφνιδιασμό για τη Βαλένθια

22:41 | 16.12.2025

73-63 με τρίποντο του Πουέρτο

22:40 | 16.12.2025

73-60 με τον Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός

22:40 | 16.12.2025

71-60 με τον Πραντίγια να φθάνει τους 10 πόντους για τη Βαλένθια

22:37 | 16.12.2025

71-58 με 2/2 βολές του Φουρνιέ

22:36 | 16.12.2025

69-48 με 1 βολή του Κοστέλο από τεχνική ποινή στον πάγκο του Ολυμπιακού

22:36 | 16.12.2025

69-57 με τον Φουρνιέ στον αιφνιδιασμό στο +12 ο Ολυμπιακός

22:35 | 16.12.2025

67-57 με τον Βεζένκοφ να έχει 18 πόντους για τον Ολυμπιακό!

22:34 | 16.12.2025

65-57 με τρίποντο του Κοστέλο για τη Βαλένθια

22:32 | 16.12.2025

65-54 με τον Βεζένκοφ ξανά σε διψήφια διαφορά ο Ολυμπιακός

22:31 | 16.12.2025
5 λεπτά
για το τέλος του 10λέπτου
22:31 | 16.12.2025

63-54 με κάρφωμα του Σακό

22:30 | 16.12.2025

63-52 με τρίποντο του Βεζένκοφ

22:30 | 16.12.2025

60-52 με 1/2 βολές του Μιλουτίνοφ

22:29 | 16.12.2025

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με 12-0 σερί!

22:28 | 16.12.2025

59-52 με τρίποντο του Ρίβερς "ξεκολλάει" η Βαλένθια

22:25 | 16.12.2025

59-49 με καλάθι και φάουλ του Γουόκαπ που έχει 9 πόντους σε λιγότερο από 3 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο

22:25 | 16.12.2025
9-0 σερί για τον Ολυμπιακό με 3/3 τρίποντα!
22:24 | 16.12.2025

56-49 με τρίποντο του Παπανικολάου!

22:23 | 16.12.2025

53-49 με δεύτερο σερί τρίποντο του Γουόκαπ για τον Ολυμπιακό!

22:22 | 16.12.2025

50-49 με τρίποντο του Γουόκαπ

22:10 | 16.12.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
22:08 | 16.12.2025

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε ακόμη και με διψήφια διαφορά στο δεύτερο δεκάλεπτο, αλλά η Βαλένθια αντέδρασε στο φινάλε του ημιχρόνου και οι Πειραιώτες "κόλλησαν" επιθετικά, με αποτέλεσμα το 49-47 του ημιχρόνου υπέρ των Ισπανών.

22:07 | 16.12.2025
Ημίχρονο στο ΣΕΦ: Ολυμπιακός - Βαλένθια 47-49
22:03 | 16.12.2025

46-49 με 1/2 βολές για τη Βαλένθια

22:03 | 16.12.2025
Τάιμ άουτ έξαλλος ο Μπαρτζώκας
22:02 | 16.12.2025

46-48 με τον Μουρ μετά από δύο τάπες του Μιλουτίνοφ

22:01 | 16.12.2025
1 λεπτό
για το ημίχρονο
22:00 | 16.12.2025

46-46 με τον Μοντέρο να πατάει τη γραμμή

21:59 | 16.12.2025

46-44 με 1/2 βολές του Μιλουτίνοφ

21:56 | 16.12.2025

45-44 με 2/2 βολές του Μοντέρο

21:56 | 16.12.2025

45-42 με τον Πίτερς ο Ολυμπιακός

21:55 | 16.12.2025

43-42 με τρίποντο του Κοστέλο

21:53 | 16.12.2025

43-39 με 1/2 βολές του Χολ

21:53 | 16.12.2025
3 λεπτά
για το ημίχρονο
21:51 | 16.12.2025

42-39 με δύσκολο καλάθι του Τέιλορ μετά από επιθετικό ριμπάουντ

21:50 | 16.12.2025

42-37 με 2/2 βολές του Χολ

21:49 | 16.12.2025

40-37 και 8-0 σερί για τη Βαλένθια

21:48 | 16.12.2025

40-34 μαζεύει ξανά τη διαφορά η Βαλένθια

21:47 | 16.12.2025

40-32 με 3/3 βολές του Πραντίγια για τη Βαλένθια

21:47 | 16.12.2025

40-29 με νέο τρίποντο του Πίτερς

21:46 | 16.12.2025

37-29 με τον Μουρ για τη Βαλένθια

21:45 | 16.12.2025

37-27 με νέο τρίποντο του Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό

21:44 | 16.12.2025
Τάιμ άουτ
21:44 | 16.12.2025

34-27 με τρίποντο του Πίτερς για τον Ολυμπιακό

21:44 | 16.12.2025

31-27 μειώνουν οι Ισπανοί

21:41 | 16.12.2025

Αντιαθλητικό φάουλ του Χολ και βολές για τη Βαλένθια

21:41 | 16.12.2025

31-25 με τον Φουρνιέ αυξάνει το προβάδισμά του ο Ολυμπιακός

21:40 | 16.12.2025

29-25 με τον Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό

21:40 | 16.12.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο!
21:39 | 16.12.2025

Ο Ολυμπιακός έκανε εκπληκτικό πρώτο δεκάλεπτο επιθετικά, με πρωταγωνιστή τον Μιλουτίνοφ και έτσι πήρε προβάδισμα στο σκορ, παρά την ευστοχία της Βαένθια από το τρίποντο.

21:38 | 16.12.2025
Τέλος πρώτου 10λέπτου: Ολυμπιακός - Βαλένθια 27-25
21:32 | 16.12.2025

27-25 με τον Βεζένκοφ να έχει 11 πόντους

21:31 | 16.12.2025

25-25 με τρίποντο του Ντόρσεϊ με το που πέρασε στο ματς

21:30 | 16.12.2025

22-25 με τον Πουέρτο σε μία ακόμη γρήγορη επίθεση για τη Βαλένθια

21:29 | 16.12.2025

22-23 με τον Βεζένκοφ από κοντά

21:28 | 16.12.2025

20-23 με τον Τόμπσον να βάζει ένα ακόμη τρίποντο για τη Βαλένθια

21:27 | 16.12.2025
3 λεπτά
για το πρώτο δεκάλεπτο
21:27 | 16.12.2025

20-20 ισοφαρίζει ο Γουόκαπ για τον Ολυμπιακό

21:27 | 16.12.2025

18-20 με τρίποντο του Πουέρτο

21:26 | 16.12.2025

18-17 με τον Ολυμπιακό να μη βρίσκει λύσεις στην άμυνα

21:26 | 16.12.2025

18-15 με βολές του Βεζένκοφ

21:24 | 16.12.2025

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει δυνατά στην επίθεση και "αντέχει" στην ευστοχία της Βαλένθια στα πρώτα λεπτά του αγώνα

21:23 | 16.12.2025
Τηλεοπτικό τάιμ άουτ
21:23 | 16.12.2025

16-15 με κάρφωμα του Μιλουτίνοφ

21:21 | 16.12.2025

14-15 για τη Βαλένθια

21:21 | 16.12.2025

14-13 με τρίποντο του Παπανικολάου

21:20 | 16.12.2025

11-13 με τον Ρίβερς να "πυροβολεί" διαρκώς για τη Βαλένθια

21:20 | 16.12.2025

11-10 με τρίποντο του Βεζένκοφ

21:19 | 16.12.2025

8-10 με τον Ρίβερς για τη Βαλένθια

21:19 | 16.12.2025

8-8 με καλάθι και φάουλ του Μιλουτίνοφ που ευστόχησε και στη βολή

21:18 | 16.12.2025

5-8 με νέο τρίποντο για τη Βαλένθια

21:18 | 16.12.2025

5-5 "απαντάει" αμέσως ο Φουρνιέ για τον Ολυμπιακό

21:17 | 16.12.2025

2-5 με τρίποντο του Τέιλορ για τη Βαλένθια

21:16 | 16.12.2025

2-2 με τον Βεζένκοφ

21:16 | 16.12.2025

0-2 με τον Ρίβερς

21:15 | 16.12.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:15 | 16.12.2025

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ

21:11 | 16.12.2025
Η πεντάδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ

21:11 | 16.12.2025

Ο Ολυμπιακός έχει και ένα ματς που αναβλήθηκε με τη Φενέρμπαχτσε

21:03 | 16.12.2025

Ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 8-6, ενώ η Βαλένθια είναι στο 10-5 και έχει ανέβει στη 2η θέση της κατάταξης

21:00 | 16.12.2025
20:58 | 16.12.2025

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από ήττα στην έδρα της Μπαρτσελόνα, ενώ η Βαλένθια νίκησε και την Εφές μετά το διπλό στην έδρα του Παναθηναϊκού

20:58 | 16.12.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Βαλένθα για τη 16η αγωνιστική της Euroleague

20:58 | 16.12.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
Αθλητικά
