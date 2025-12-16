Ολυμπιακός – Βαλένθια 92-99 Τελικό: Κατάρρευση στο φινάλε και ήττα για τους Πειραιώτες

O Ολυμπιακός ηττήθηκε με 99-92 από τη Βαλένθια στο ΣΕΦ για τη 16η αγωνιστική της Euroleague και άκουσε τους οπαδούς του να τον αποδοκιμάζουν στις κερκίδες, για την τρίτη σερί ήττα στην Ευρώπη.
Ο Ολυμπιακός είχε ένα απίθανο μπλακ άουτ στην τελευταία περίοδο και έχασε ένα... δικό του παιχνίδι στο ΣΕΦ από τη Βαλένθια, υποχωρώντας κι άλλο στην κατάταξη της Euroleague.
92-99 με τον Βεζένκοφ το τελικό σκορ
90-99 με τον Βεζένκοφ
88-99 με 1/2 βολές για τη Βαλένθια
88-98 με τη Βαλένθια να μην έχει χάσει σουτ
88-95 μείωσε ο Ολυμπιακός
Ο Μπαρτζώκας έβγαλε τον Μιλουτίνοφ και έβαλε τον Πίτερς
86-95 με νέο τρίποντο της Βαλένθια
86-92 με τον Μιλουτίνοφ να "παλεύει" μόνος του στα τελευταία λεπτά
84-92 με τον Ρίβερς
84-90 με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ που έδωσε... ανάσα με επιθετικό ριμπάουντ
82-90 με χαμένα αμυντικά ριμπάουντ για τον Ολυμπιακό
82-88 με τον Ρίβερς αυξάνει κι άλλο το προβάδισμα η Βαλένθια
Ο Ολυμπιακός έχει κάνει πολλά λάθη στην τελευταία περίοδο και η Βαλένθια τον "τιμωρεί" μέχρι στιγμής
82-86 με 3/3 βολές του Μοντέρο
82-83 με τρίποντο του Τόμπσον στον αιφνιδιασμό μετά από λάθος του Ολυμπιακού στην επίθεση
82-80 με τρίποντ του Κοστέλο
82-77 με αντικανονική τάπα του Χολ
82-75 με τον Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό
80-75 με τον Τέιλορ μειώνει ξανά η Βαλένθια
80-73 με τον Βεζένκοφ για τον Ολυμπιακό
78-73 με νέο τρίποντο για τη Βαλένθια
78-70 με τον Νιλικίνα για τον Ολυμπιακό
76-70 με τρίποντο του Ρίβερς για τη Βαλένθια
Ο Ολυμπιακός έκανε φοβερό τρίτο δεκάλεπτο και πήρε σημαντικό προβάδισμα στο ματς, αλλά το φινάλε επέτρεψε στη Βαλένθα να παραμείνει σε... θέση μάχης, ενόψει της τελευταίες περιόδου.
Άστοχος ο Νιλικίνα
Επίθεση 5 δευτερολεπτων για τον Ολυμπιακό
76-67 με τον Πουέρτο μετά από επιθετικό ριμπάουντ για τη Βαλένθια
76-65 με τρίποντο του Νιλικίνα
73-65 από κλέψιμο και κάρφωμα στον αιφνιδιασμό για τη Βαλένθια
73-63 με τρίποντο του Πουέρτο
73-60 με τον Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός
71-60 με τον Πραντίγια να φθάνει τους 10 πόντους για τη Βαλένθια
71-58 με 2/2 βολές του Φουρνιέ
69-48 με 1 βολή του Κοστέλο από τεχνική ποινή στον πάγκο του Ολυμπιακού
69-57 με τον Φουρνιέ στον αιφνιδιασμό στο +12 ο Ολυμπιακός
67-57 με τον Βεζένκοφ να έχει 18 πόντους για τον Ολυμπιακό!
65-57 με τρίποντο του Κοστέλο για τη Βαλένθια
65-54 με τον Βεζένκοφ ξανά σε διψήφια διαφορά ο Ολυμπιακός
63-54 με κάρφωμα του Σακό
63-52 με τρίποντο του Βεζένκοφ
60-52 με 1/2 βολές του Μιλουτίνοφ
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με 12-0 σερί!
59-52 με τρίποντο του Ρίβερς "ξεκολλάει" η Βαλένθια
59-49 με καλάθι και φάουλ του Γουόκαπ που έχει 9 πόντους σε λιγότερο από 3 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο
56-49 με τρίποντο του Παπανικολάου!
53-49 με δεύτερο σερί τρίποντο του Γουόκαπ για τον Ολυμπιακό!
50-49 με τρίποντο του Γουόκαπ
Ο Ολυμπιακός βρέθηκε ακόμη και με διψήφια διαφορά στο δεύτερο δεκάλεπτο, αλλά η Βαλένθια αντέδρασε στο φινάλε του ημιχρόνου και οι Πειραιώτες "κόλλησαν" επιθετικά, με αποτέλεσμα το 49-47 του ημιχρόνου υπέρ των Ισπανών.
46-49 με 1/2 βολές για τη Βαλένθια
46-48 με τον Μουρ μετά από δύο τάπες του Μιλουτίνοφ
46-46 με τον Μοντέρο να πατάει τη γραμμή
46-44 με 1/2 βολές του Μιλουτίνοφ
45-44 με 2/2 βολές του Μοντέρο
45-42 με τον Πίτερς ο Ολυμπιακός
43-42 με τρίποντο του Κοστέλο
43-39 με 1/2 βολές του Χολ
42-39 με δύσκολο καλάθι του Τέιλορ μετά από επιθετικό ριμπάουντ
42-37 με 2/2 βολές του Χολ
40-37 και 8-0 σερί για τη Βαλένθια
40-34 μαζεύει ξανά τη διαφορά η Βαλένθια
40-32 με 3/3 βολές του Πραντίγια για τη Βαλένθια
40-29 με νέο τρίποντο του Πίτερς
37-29 με τον Μουρ για τη Βαλένθια
37-27 με νέο τρίποντο του Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό
34-27 με τρίποντο του Πίτερς για τον Ολυμπιακό
31-27 μειώνουν οι Ισπανοί
Αντιαθλητικό φάουλ του Χολ και βολές για τη Βαλένθια
31-25 με τον Φουρνιέ αυξάνει το προβάδισμά του ο Ολυμπιακός
29-25 με τον Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό
Ο Ολυμπιακός έκανε εκπληκτικό πρώτο δεκάλεπτο επιθετικά, με πρωταγωνιστή τον Μιλουτίνοφ και έτσι πήρε προβάδισμα στο σκορ, παρά την ευστοχία της Βαένθια από το τρίποντο.
27-25 με τον Βεζένκοφ να έχει 11 πόντους
25-25 με τρίποντο του Ντόρσεϊ με το που πέρασε στο ματς
22-25 με τον Πουέρτο σε μία ακόμη γρήγορη επίθεση για τη Βαλένθια
22-23 με τον Βεζένκοφ από κοντά
20-23 με τον Τόμπσον να βάζει ένα ακόμη τρίποντο για τη Βαλένθια
20-20 ισοφαρίζει ο Γουόκαπ για τον Ολυμπιακό
18-20 με τρίποντο του Πουέρτο
18-17 με τον Ολυμπιακό να μη βρίσκει λύσεις στην άμυνα
18-15 με βολές του Βεζένκοφ
Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει δυνατά στην επίθεση και "αντέχει" στην ευστοχία της Βαλένθια στα πρώτα λεπτά του αγώνα
16-15 με κάρφωμα του Μιλουτίνοφ
14-15 για τη Βαλένθια
14-13 με τρίποντο του Παπανικολάου
11-13 με τον Ρίβερς να "πυροβολεί" διαρκώς για τη Βαλένθια
11-10 με τρίποντο του Βεζένκοφ
8-10 με τον Ρίβερς για τη Βαλένθια
8-8 με καλάθι και φάουλ του Μιλουτίνοφ που ευστόχησε και στη βολή
5-8 με νέο τρίποντο για τη Βαλένθια
5-5 "απαντάει" αμέσως ο Φουρνιέ για τον Ολυμπιακό
2-5 με τρίποντο του Τέιλορ για τη Βαλένθια
2-2 με τον Βεζένκοφ
0-2 με τον Ρίβερς
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ
Γουόκαπ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ
Ο Ολυμπιακός έχει και ένα ματς που αναβλήθηκε με τη Φενέρμπαχτσε
Ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 8-6, ενώ η Βαλένθια είναι στο 10-5 και έχει ανέβει στη 2η θέση της κατάταξης
Ο Ολυμπιακός προέρχεται από ήττα στην έδρα της Μπαρτσελόνα, ενώ η Βαλένθια νίκησε και την Εφές μετά το διπλό στην έδρα του Παναθηναϊκού
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Βαλένθα για τη 16η αγωνιστική της Euroleague