Ολυμπιακός – Βαλένθια live για τη 16η αγωνιστική της Euroleague

Για την 9η νίκη του στη Euroleague ο Ολυμπιακός μπροστά στους οπαδούς του
Ο Μιλουτίνοφ κόντρα στη Βαλένθια (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Euroleague
16η αγωνιστική
0 - 0
Ο Μιλουτίνοφ κόντρα στη Βαλένθια (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

O Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στο ΣΕΦ για τη 16η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη.

21:38 | 16.12.2025
Τέλος πρώτου 10λέπτου: Ολυμπιακός - Βαλένθια 27-25
21:32 | 16.12.2025

27-25 με τον Βεζένκοφ να έχει 11 πόντους

21:31 | 16.12.2025

25-25 με τρίποντο του Ντόρσεϊ με το που πέρασε στο ματς

21:30 | 16.12.2025

22-25 με τον Πουέρτο σε μία ακόμη γρήγορη επίθεση για τη Βαλένθια

21:29 | 16.12.2025

22-23 με τον Βεζένκοφ από κοντά

21:28 | 16.12.2025

20-23 με τον Τόμπσον να βάζει ένα ακόμη τρίποντο για τη Βαλένθια

21:27 | 16.12.2025
3 λεπτά
για το πρώτο δεκάλεπτο
21:27 | 16.12.2025

20-20 ισοφαρίζει ο Γουόκαπ για τον Ολυμπιακό

21:27 | 16.12.2025

18-20 με τρίποντο του Πουέρτο

21:26 | 16.12.2025

18-17 με τον Ολυμπιακό να μη βρίσκει λύσεις στην άμυνα

21:26 | 16.12.2025

18-15 με βολές του Βεζένκοφ

21:24 | 16.12.2025

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει δυνατά στην επίθεση και "αντέχει" στην ευστοχία της Βαλένθια στα πρώτα λεπτά του αγώνα

21:23 | 16.12.2025
Τηλεοπτικό τάιμ άουτ
21:23 | 16.12.2025

16-15 με κάρφωμα του Μιλουτίνοφ

21:21 | 16.12.2025

14-15 για τη Βαλένθια

21:21 | 16.12.2025

14-13 με τρίποντο του Παπανικολάου

21:20 | 16.12.2025

11-13 με τον Ρίβερς να "πυροβολεί" διαρκώς για τη Βαλένθια

21:20 | 16.12.2025

11-10 με τρίποντο του Βεζένκοφ

21:19 | 16.12.2025

8-10 με τον Ρίβερς για τη Βαλένθια

21:19 | 16.12.2025

8-8 με καλάθι και φάουλ του Μιλουτίνοφ που ευστόχησε και στη βολή

21:18 | 16.12.2025

5-8 με νέο τρίποντο για τη Βαλένθια

21:18 | 16.12.2025

5-5 "απαντάει" αμέσως ο Φουρνιέ για τον Ολυμπιακό

21:17 | 16.12.2025

2-5 με τρίποντο του Τέιλορ για τη Βαλένθια

21:16 | 16.12.2025

2-2 με τον Βεζένκοφ

21:16 | 16.12.2025

0-2 με τον Ρίβερς

21:15 | 16.12.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:15 | 16.12.2025

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ

21:11 | 16.12.2025
Η πεντάδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ

21:11 | 16.12.2025

Ο Ολυμπιακός έχει και ένα ματς που αναβλήθηκε με τη Φενέρμπαχτσε

21:03 | 16.12.2025

Ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 8-6, ενώ η Βαλένθια είναι στο 10-5 και έχει ανέβει στη 2η θέση της κατάταξης

21:00 | 16.12.2025
20:58 | 16.12.2025

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από ήττα στην έδρα της Μπαρτσελόνα, ενώ η Βαλένθια νίκησε και την Εφές μετά το διπλό στην έδρα του Παναθηναϊκού

20:58 | 16.12.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Βαλένθα για τη 16η αγωνιστική της Euroleague

20:58 | 16.12.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
