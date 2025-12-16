O Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στο ΣΕΦ για τη 16η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη.
Ολυμπιακός – Βαλένθια live για τη 16η αγωνιστική της Euroleague
27-25 με τον Βεζένκοφ να έχει 11 πόντους
25-25 με τρίποντο του Ντόρσεϊ με το που πέρασε στο ματς
22-25 με τον Πουέρτο σε μία ακόμη γρήγορη επίθεση για τη Βαλένθια
22-23 με τον Βεζένκοφ από κοντά
20-23 με τον Τόμπσον να βάζει ένα ακόμη τρίποντο για τη Βαλένθια
20-20 ισοφαρίζει ο Γουόκαπ για τον Ολυμπιακό
18-20 με τρίποντο του Πουέρτο
18-17 με τον Ολυμπιακό να μη βρίσκει λύσεις στην άμυνα
18-15 με βολές του Βεζένκοφ
Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει δυνατά στην επίθεση και "αντέχει" στην ευστοχία της Βαλένθια στα πρώτα λεπτά του αγώνα
16-15 με κάρφωμα του Μιλουτίνοφ
14-15 για τη Βαλένθια
14-13 με τρίποντο του Παπανικολάου
11-13 με τον Ρίβερς να "πυροβολεί" διαρκώς για τη Βαλένθια
11-10 με τρίποντο του Βεζένκοφ
8-10 με τον Ρίβερς για τη Βαλένθια
8-8 με καλάθι και φάουλ του Μιλουτίνοφ που ευστόχησε και στη βολή
5-8 με νέο τρίποντο για τη Βαλένθια
5-5 "απαντάει" αμέσως ο Φουρνιέ για τον Ολυμπιακό
2-5 με τρίποντο του Τέιλορ για τη Βαλένθια
2-2 με τον Βεζένκοφ
0-2 με τον Ρίβερς
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ
Γουόκαπ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ
Ο Ολυμπιακός έχει και ένα ματς που αναβλήθηκε με τη Φενέρμπαχτσε
Ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 8-6, ενώ η Βαλένθια είναι στο 10-5 και έχει ανέβει στη 2η θέση της κατάταξης
Ο Ολυμπιακός προέρχεται από ήττα στην έδρα της Μπαρτσελόνα, ενώ η Βαλένθια νίκησε και την Εφές μετά το διπλό στην έδρα του Παναθηναϊκού
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Βαλένθα για τη 16η αγωνιστική της Euroleague
