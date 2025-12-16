Ολυμπιακός – Βαλένθια: Να βγάλει αντίδραση στη Euroleague κόντρα σε «ανεβασμένο» αντίπαλο

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βαλένθια στο ΣΕΦ (21:15, Νοvasports Prime), για τη 16η αγωνιστική της Euroleague με στόχο να ανασυνταχθεί και να επιστρέψει στις νίκες.
Ο Ολυμπιακός έχει πέσει αρκετά στη βαθμολογία της Euroleague, έχοντας τρεις ήττες στα τελευταία του τέσσερα ματς (ρεκόρ 8-6). Οι “ερυθρόλευκοι” προέρχονται από την εκτός έδρας ήττα με σκορ 98-85 από την Μπαρτσελόνα. Φυσικά, χρωστάνε και το ματς με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ, που αναβλήθηκε.
Την ίδια στιγμή, η Βαλένθια βρίσκεται σε ιδανική φόρμα, “μετρώντας” τέσσερις σερί νίκες στη Euroleague (βρίσκεται στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 10-5). Μάλιστα, σε αυτό το σερί, οι “νυχτερίδες” πέρασαν με 89-79 από την έδρα του Παναθηναϊκού.
Στο αγωνιστικό μέρος, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα στερηθεί σε ακόμη ένα παιχνίδι τις υπηρεσίες των Τάισον Γουόρντ, Σακίλ ΜακΚίσικ και φυσικά των Κίναν Έβανς και Μουσταφά Φαλ, ενώ, εκτός έμεινε και ο νεοφερμένος γκαρντ, Μόντε Μόρις. Για τους φιλοξενούμενους, εκτός παραμένει ο Λόπεθ-Αροστέγκι.
Το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου
18:00 Ντουμπάι – Μακάμπι Τελ Αβίβ
19:45 Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός AKTOR
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ -Ερυθρός Αστέρας
21:15 Ολυμπιακός – Βαλένθια
21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης
22:00 Παρί – Μπαρτσελόνα
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου
20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας – Εφές
21:00 Βιλερμπάν – Μπάγερν Μονάχου
21:30 Παρτιζάν – Βίρτους Μπολόνια
21:30 Μπασκόνια -Μονακό