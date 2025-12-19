Ολυμπιακός – Βιλερμπάν 107-84: Ξέσπασε στους Γάλλους και επέστρεψε στις νίκες στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός πάτησε το… γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και “διέλυσε” με 107-84 τη Βιλερμπάν για τη 17η αγωνιστική της Euroleague, επιστρέφοντας στις νίκες, μετά από τρία σερί αρνητικά αποτελέσματα.

Με τους Τάιλερ Ντόρσεϊ, Σάσα Βεζένκοφ και Εβάν Φουρνιέ να είναι ασταμάτητοι κόντρα στη Βιλερμπάν, ο Ολυμπιακός έκανε… περίπατο στη 17η αγωνιστική της Euroleague και “ζέστανε” τους οπαδούς του στο ΣΕΦ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Πειραιώτες άφησαν έτσι πίσω τους το αρνητικό σερί στη Euroleague και ανέβηκαν στο 9-7 στην κατάταξη, “βυθίζοντας” τους Γάλλους ακόμη περισσότερο και στο 4-13 στην τελευταία θέση.

Το παιχνίδι

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε εξαιρετικά το παιχνίδι, με τον Ντόρσεϊ να είναι αυτή τη φορά στη βασική πεντάδα και να βρίσκει γρήγορα ρυθμό, την ώρα που Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ έδιναν επίσης εύκολους πόντους στην ομάδα του Μπαρτζώκα. Οι Πειραιώτες κατάφεραν επίσης να περιορίσουν από ένα σημείο και μετά την άμυνα της Βιλερμπάν, με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 28-14 στο 10′.

Η εικόνα στο δεύτερο δεκάλεπτο άλλαξε, αφού οι αλλαγές στην πεντάδα “χάλασαν” κάπως το ρυθμό για τους Πειραιώτες. Η Βιλερμπάν το εκμεταλλεύτηκε για να “μαζέψει” τη διαφορά με πρωταγωνιστές του Ερτέλ και Τζάκσον, αλλά ο Φουρνιέ κράτησε τον Ολυμπιακό στην επίθεση και τον έφερε στο +10 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο και ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 44-34.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την ανάπαυλα, ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε ακόμη καλύτερος, με τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ να “καθαρίζουν” ουσιαστικά από νωρίς την αναμέτρηση. Η Βιλερμπάν δεν μπόρεσε να αντισταθεί στις.. ορέξεις των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα, οι οποίοι πάτησαν το… γκάζι για ένα επιμέρους 31-22 στο σκορ, που οδήγησε στο 75-56 του 30′, που έβαλε πρόωρο τέλος στο ματς.

Οι Πειραιώτες είχαν την ευκαιρία στο τέλος να δώσουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής σε Λι, Χολ και Πίτερς, με τον Φουρνιέ να βρίσκει επίσης τις έξτρα κατοχές που χρειαζόταν για να βρει ρυθμό στην επίθεση και να τελειώσει τον αγώνα με 21 πόντους για τον Ολυμπιακό, που είχε ως πρώτο σκόρερ τον Ντόρσεϊ με 22 πόντους. Το τελικό 107-84 δε, δείχνει και τη διαφορά στη δυναμική των δύο ομάδων στο ΣΕΦ, με τους “ερυθρόλευκους” να ξεσπούν στη Βιλερμπάν, για την επιστροφή τους στα νικηφόρα αποτελέσματα στη Euroleague, όπου “μετρούν” πλέον 9 νίκες σε 16 αγώνες.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 44-34, 75-56, 107-84

Τα στατιστικά των παικτών

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ (0/1 δίποντο, 0/1 τρίποντο, 3 ασίστ σε 18 λεπτά), Νιλικίνα 11 (3/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/3 βολές, 3 ασίστ), Λι 3 (1), Βεζένκοβ 17 (4/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Παπανικολάου 5 (1), Νετζήπογλου 2, Ντόρσεϊ 22 (4/5 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 2/3 βολές, 6 ασίστ), Πίτερς 6 (2/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Μιλουτίνοβ 10 (5/8 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 μπλοκ), Χολ 10 (3/3 δίποντα, 4/5 βολές, 3 ριμπάουντ), Φουρνιέ 21 (5/6 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5/6 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα)

Βιλερμπάν (Πουπέ): Ατάμνα 6 (2), Χάρισον 11 (4/5 δίποντα, 3/3 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ερτέλ 9 (2/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 5 λάθη), Αζανσά 8 (1/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μασά 4, Τζάκσον 10 (2/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα), Λάιτι 6 (2), Ντιάιγ 6 (3/4 δίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 μπλοκ), Γουάτσον 9 (3/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα), Βοτιέ 7, Τραορέ 8 (4/4 δίποντα)