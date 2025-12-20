Ολυμπιακός – Βιλερμπάν ανάλυση: Η «ένεση» ψυχολογίας και τα «βαριά όπλα» των Πειραιωτών

Ο Ολυμπιακός νίκησε άνετα με 107-84 τη Βιλερμπάν για τη 17η αγωνιστική της Euroleague και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες στη διοργάνωση.

Ειδικά το διπλό της Βαλένθια στο ΣΕΦ “πλήγωσε” αρκετά τον Ολυμπιακό, αλλά η Βιλερμπάν του έδωσε την ευκαιρία να πάρει μία νίκη ηρεμίας και ψυχολογίας, την οποία και… άρπαξαν από τα μαλλιά οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Πειραιώτες επικράτησαν με επιβλητικό τρόπο της γαλλικής ομάδας, με τα “βαριά όπλα” τους να φωνάζουν “παρών” και να δείχνουν έτοιμα να οδηγήσουν τον Ολυμπιακό στη συνέχεια της Euroleague.

Νίκη ψυχολογίας για τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός έμεινε σχεδόν ένα μήνα μακριά από τις νίκες στη Euroleague, γεγονός που έφερε κατήφεια και στα αποδυτήρια της ομάδας, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να παραδέχεται την κακή ψυχολογία των παικτών του, μετά τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νίκη επί της Βιλερμπάν ήταν λοιπόν επιτακτική, αλλά ήρθε και με καλή εμφάνιση, κατά τη διάρκεια της οποίας, ο Ολυμπιακός είδε κομβικούς παίκτες του να βγαίνουν μπροστά και να κερδίζουν το χειροκρότημα της κερκίδας.

Ο προπονητής των Πειραιωτών είχε μάλιστα την ευκαιρία να δώσει παραπάνω χρόνο συμμετοχής και στους παίκτες στο… βάθος του πάγκου, επιτρέποντας σε όλη την ομάδα να βελτιώσει την ψυχολογία της.

Τα επιθετικά «υπερ-όπλα» στη «φαρέτρα» του Μπαρτζώκα

Κόντρα στη Βιλερμπάν, ο Ολυμπιακός θύμισε επίσης ότι διαθέτει επιθετικά… υπερόπλα, που μπορούν να κάνουν τη “ζημιά” απέναντι σε κάθε αντίπαλο στη Euroleague.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, με τον Εβάν Φουρνιέ και τον Σάσα Βεζένκοφ πέτυχαν τους 60 από τους 107 πόντους της ομάδας τους και μάλιστα χωρίς κανείς από τους τρεις να ξεπεράσει τα 30 λεπτά συμμετοχής.

Μπορεί φέτος να μην έχουν καταφέρει να βρουν την απαραίτητη… χημεία για την κοινή παρουσία τους στην επίθεση του Ολυμπιακού, αλλά οι τρεις παίκτες του Ολυμπιακού έχουν δείξει ο καθένας ξεχωριστά, ότι μπορούν να διατηρηθούν σε αυτά τα υψηλά επίπεδα σκοραρίσματος, καθόλη τη διάρκεια της σεζόν.

Αν ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρει λοιπόν τη “φόρμουλα” για να τους εκμεταλλευτεί όλους στο 100%, τότε ο Ολυμπιακός έχει τη δυνατότητα να ξεχωρίσει για μία ακόμη σεζόν στη Euroleague.