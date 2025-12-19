Ολυμπιακός – Βιλερμπάν: Η δωδεκάδα των Πειραιωτών για το παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής της Euroleague

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βιλερμπάν για την 17η αγωνιστική της Euroleague (19/12/25, 21:15 Newsit.gr, Novasports Prime) και ο Γιώργος Μπαρτζώκας γνωστοποίησε τη δωδεκάδα του για την αναμέτρηση.

Οι Γουόρντ και ΜακΚίσικ, όπως αναμενόταν δε θα βοηθήσουν τον Ολυμπιακό κόντρα στη Βιλερμπάν. Ο Μόντε Μόρις δε θα κάνει το ντεμπούτο του ακόμα στη Euroleague, καθώς αναμένεται να φορέσει για πρώτη φορά τα «ερυθρόλευκα» κόντρα στον Κολοσσό (21/12/25, 13:00).

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Τόμας Γουόκαπ, Φρανκ Νιλικίνα, Σέιμπεν Λι, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Κώστας Παπανικολάου, Όμηρος Νετζήπογλου, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ, Κώστας Αντετοκούνμπο.