Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια ανάλυση: Η τρομακτική κυριαρχία των ερυθρολεύκων για δύο δεκάλεπτα «κατέστρεψε» τους Ιταλούς

Ο Ολυμπιακός κέρδισε άνετα 109-77 την Βίρτους Μπολόνια στο ΣΕΦ και έφτασε τις 17 νίκες στη Euroleague με μπροστάρηδες τους Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ.

Η τρομερή εμφάνιση των δύο παικτών του Ολυμπιακού δεν άφησε τους υπόλοιπους εκτός δράσης, καθώς όλοι πλην του Νετζήπογλου σκόραραν και μάλιστα οι ερυθρόλευκοι είχαν συνολικά πέντε διψήφιους και δύο παίκτες με 8 πόντους.

Ο Βεζένκοφ ήταν πρώτος σκόρερ με 20 πόντους και ακολούθησε ο Ντόρσεϊ με 18. Ο Φουρνιέ πέτυχε 11 πόντους και οι ΜακΚίσικ και Τζόουνς ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 10 πόντους.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να μπήκε στο παιχνίδι νωθρά, κυρίως αμυντικά, όμως και στο θεωρητικά κακό του διάστημα κατάφερε να τελειώσει την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ (24-23). Μετά ξεκίνησε το σόου στο ΣΕΦ.

Ο Μπαρτζώκας λόγω της τρομερής εμφάνισης της ομάδας του είχε το δικαίωμα να ξεκουράσει άπαντες, καθώς κανείς δεν αγωνίστηκε για περισσότερα από 26 λεπτά (ο Γουόρντ έπαιξε τόσα).

Τρομακτική επιβολή ρυθμού σε δεύτερο και τρίτο δεκάλεπτο

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, αφότου πέρασε μπροστά στο σκορ με τον Σάσα Βεζένκοφ στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου δεν ξαναέδωσε το περιθώριο στους Ιταλούς να πάρουν ανάσα.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο έτοιμος να καταπιεί την ομάδα του Ιβάνοβιτς και το έκανε με μεγάλη άνεση. Ο Τζόουνς σταμάτησε το αμυντικό πρόβλημα στο «ζωγραφιστό» και αυτό έδωσε το ρυθμό και την άνεση στους Πειραιώτες να τρέξουν.

Τα τρίποντα έπεφταν βροχή και η διαφορά λεπτό με το λεπτό ξέφευγε (61-34 το σκορ του ημιχρόνου). Στο τρίτο δεκάλεπτο δεν άλλαξε τίποτα στην εικόνα του αγώνα. Ο Ολυμπιακός μάσαγε σίδερα και οι Ιταλοί έψαχναν τρόπο να βρουν μία χαραμάδα για να σουτάρουν.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν την τρίτη περίοδο με 89 πόντους.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ήταν λογική η χαλάρωση, βέβαια αυτό δεν στέρησε από τους Πειραιώτες να κερδίσουν με κατοστάρα και να διασύρουν την ιταλική ομάδα.

Ο Βεζένκοφ και ο Ντόρσεϊ ξεχώρισαν στην επίθεση

Ο Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυμπιακού έκανε τη διαφορά στο πρώτο δεκάλεπτο για την ομάδα του. Τότε δηλαδή που τον είχε ανάγκη, καθώς η άμυνά του δεν λειτουργούσε. Ο Βεζένκοφ πέτυχε 20 πόντους στην αναμέτρηση και ήταν MVP.

Ο Ντόρσεϊ είχε 5/9 τρίποντα στη νίκη του Ολυμπιακού και οδήγησε στο σκοράρισμα. Τελείωσε με 18 πόντους παίζοντας για 20 λεπτά στην αναμέτρηση και καταφερε σε ακόμα ένα παιχνίδι να κάνει τη διαφορά για την ομάδα του.

Κανείς δεν απογοήτευσε από τους υπόλοιπους παίκτες των Πειραιωτών, αφού όλοι πλην του Νετζήπογλου που αγωνίστηκε για λίγο κατάφεραν να βρουν σκορ.